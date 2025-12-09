У Києві розпочато відновлення пляжів: що вже зроблено

Через вітрову ерозію, природні чинники та інтенсивне використання стан пляжів у столиці суттєво погіршився

Комунальне підприємство «Плесо» розпочало роботи з поновлення піщаного покриття на міських пляжах Києва. Ці роботи є критично важливими, оскільки востаннє масштабну підсипку проводили ще у 2021 році. Про це повідомили у «Плесо», інформує «Главком».

Комунальники пояснюють, що через вітрову ерозію, природні чинники та інтенсивне використання стан пляжів суттєво погіршився. Підсипка піску необхідна для компенсації природних втрат, відновлення рівної та безпечної поверхні, а також для покращення естетичного вигляду зон відпочинку.

На основі геодезичних розрахунків, на пляж «Райдуга» завезли та розподілили 432 тонни якісного річкового піску. Це дозволило відновити безпечну та комфортну поверхню для відпочиваючих.

У «Плесо» кажуть, що планують і надалі проводити аналогічні роботи на інших локаціях у межах наявного фінансування.

Нагадаємо, з настанням осінньо-зимового періоду комунальні служби Києва розпочали активну підготовку міської інфраструктури до холодів. КП «Плесо» проводить комплекс заходів з консервації та зимового обслуговування столичних пляжів і зон відпочинку біля води.

До слова, у всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери.