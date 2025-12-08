Син Галущенка вчиться у швейцарському коледжі за $200 тис. на рік: розслідування

Головна Країна Наука та освіта
Герман Галущенко не вказав у декларації витрати на навчання дітей
фото: Міненерго

За чотири роки навчання сина колишній міністр юстиції та енергетики міг заплатити 26 млн грн

18-річний син ексміністра юстиції Германа Галущенка Максим вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Швейцарії Alpin International Beau Soleil. Навчання там коштує $200 тис. на рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Схем».

Журналісти зʼясували, що Максим Галущенко вступив до коледжу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Родина Германа Галущенка виїхала з України в той період.

фото: «Схеми»

Восени 2022 року Герман Галущенко розлучився з дружиною Ольгою Богдановою. З того моменту ексміністр не вказував дружину в декларації, але вказував спільних чотирьох дітей. Четверта дитина Ольги та Германа зʼявилась у 2023 році і вже мала свідоцтво про народження у Швейцарії.

Попри те, що Герман Галущенко вказував у декларації дітей, він не декларував витрати на їхнє навчання. Тому у декларації не вказано скільки Герман Галущенко витратив на навчання сина Максима та походження коштів. За чотири роки навчання Герман Галущенко міг витратити понад $700 тис., або 26 млн грн. За українським законодавством, витрати декларанта, які перевищують 151,4 тис. грн (50 прожиткових мінімумів), підлягають декларуванню.

фото: «Схеми»

Згідно з деклараціями Германа Галущенка, його єдиним доходом була зарплата на державній службі, а всі збереження становили близько $380 тис. та не змінювались з часом.

Адвокат Германа Галущенка повідомив журналістам, що за навчання сина Максима «платила мати Ольга» та сума за навчання «менша ніж $200 тис.». На сайті коледжу Alpin International Beau Soleil вказано, що у 2025-2026 навчальному році плата становить майже 133 тис. швейцарських франків (7 млн грн) – для учнів 6-10 класів, та близько 144 швейцарських франків (7,5 млн) – для учнів 11-12 класів.

фото: «Схеми»

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, колишній міністр юстиції та енергетики Герман Галущенко теж фігурує у плівках НАБУ про корупцію в «Енергоатомі». Через це його було звільнено з посади.

Теги: Швейцарія освіта навчання Герман Галущенко

