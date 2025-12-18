Поет Вадим Крищенко отримав звання «Почесний громадянин Києва»: кого ще відзначила міська влада

1 квітня знаменитий поет-пісняр та народний артист України Вадим Крищенко відсвяткував ювілей – йому виповнилося 90 років

Депутатський корпус Київської міської ради присвоїв звання «Почесний громадянин міста Києва» чотирьом видатним киянам, серед яких є легендапний поет-пісняр Вадим Крищенко. Такі рішення були прийняті сьогодні, 18 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання більшістю депутатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

«За значний особистий внесок у культурний розвиток міста Києва, у справу збагачення національної культурної та духовної спадщини, видатні досягнення у розвитку мистецтва та як такому, який користується загальною повагою і авторитетом у територіальної громади міста Києва, звання «Почесний громадянин міста Києва» присвоєно поету-пісняру, професору кафедри культурології гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, члену Національної спілки письменників України Вадиму Крищенку», – повідомили у міськраді.

Також звання «Почесний громадянин міста Києва» присвоєно:

ректорові Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктору філософських наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії наук України, академіку Національної академії педагогічних наук України Віктору Андрущенку – за видатні досягнення у розвитку науки, освіти, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України – міста Києва та як такому, який користується загальною повагою і авторитетом у територіальної громади міста Києва;

начальникові відділу нейроонкології та нейрохірургії дитячого віку Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», доктору медичних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії медичних наук України Володимиру Розуменку – за видатні досягнення у розвитку науки, освіти, охорони здоров'я міста Києва, у зміцненні міжнародного авторитету столиці;

голові наглядової ради Акціонерного товариства «Фармак» Філі Жебровській – за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток міста Києва, видатні досягнення у розвитку охорони здоров’я, бізнесу, зміцненні міжнародного авторитету столиці України – міста Києва та як такій, яка користується загальною повагою і авторитетом у територіальної громади міста Києва.

