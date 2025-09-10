Вперше в Україні: київський суд визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками

Під час розгляду апеляції під будівлею суду зібралися активісти

Київський апеляційний суд ухвалив історичне рішення, вперше в Україні визнавши фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками – Тимуром Левчуком та Зоряном Кісем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГО «Інсайд».

Це рішення створило важливий правовий прецедент для усієї ЛГБТК+ спільноти в Україні. Як зазначають у громадській організації Інсайт, ця справа доводить, що одностатеві сім’ї існують і мають бути визнані державою нарівні з іншими.

Під час розгляду апеляції під будівлею суду зібралися активісти, аби висловити свою підтримку парі. Вони тримали плакати з написами, зокрема: «Моя сім’я існує, але держава її не визнає», «Сім’я понад стереотипи» та «ЛБТК+ люди не забирають ваших прав, вони просто хочуть такі самі». За словами організаторів, акція була мирною і мала на меті підтримати пару та їхню адвокатську команду.

Як відомо, християнська організація «Всі разом» під керівництвом Руслана Кухарчука оскаржила у апеляційному порядку рішення суду, який визнав шлюбні стосунки двох чоловіків як союз чоловіка і дружини. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на дані Київського апеляційного суду, передає «Главком».

Апеляційну скаргу до КАС подали 8 липня, після чого справу було витребувано з районного суду. Водночас організація «Всі разом» не брала участі у розгляді справи в суді першої інстанції, проте подала апеляцію як третя сторона у процесі.