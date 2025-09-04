Погрожував зброєю в метро. Суд виніс вирок чоловіку, який напав на поліцейського

20-річний чоловік раніше був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом, але звільнився умовно достроково

Чотири з половиною роки проведе за ґратами чоловік, який у столичній підземці погрожував поліцейським зброєю та вдарив правоохоронця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У поліція нагадали, подія відбулася наприкінці січня 2025 року. Ввечері на платформі станції метро «Хрещатик» 20-річний молодик, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводив себе агресивно, конфліктував з пасажирами та нецензурно лаявся. На зауваження співробітників поліції метрополітену він не реагував, натомість, дістав пістолет травматичної дії та направив в бік поліцейського, погрожуючи його застосувати. Охоронці порядку разом із громадянами затримали порушника, проте той, вчиняючи спротив, завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень.

Подія відбулася у столичному метрополітені наприкінці січня 2025 року фото: Національна поліція України/Facebook

Затриманим виявився 20-річний уродженець Кіровоградської області раніше засуджений до двох років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом, але був звільнений умовно достроково.

Слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), та за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поки тривало слідство, порушник перебував під вартою.

Днями Печерський районний суд міста Києва визнав молодика винним у скоєнні злочинів та засудив до чотирьох з половиною років позбавлення волі.

