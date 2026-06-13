Куди сходити у Києві 15-21 червня: дайджест культурних подій

У Музеї історії міста Києва проходить фінальний тиждень масштабної ювілейної виставки Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

Цього тижня на киян та гостей міста чекає насичена програма. Зокрема, у музеях презентують унікальну порцелянову симфонію родини Трегубових, а також проводять фінальний тиждень масштабної ювілейної виставки Івана Марчука «Я сколихнув цей світ». Театралів запрошують на глибоку психологічну драму «Трамвай «Жадання» та зворушливу виставу «Тату, ти мене любив?». Музичний вечір можна провести в компанії легендарної Марії Бурмаки, яка святкуватиме день народження, або ж насолодитися виступом знаменитого Хору ім. Г. Г. Верьовки на свіжому повітрі.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 15-21 червня, де кожен знайде відпочинок до душі.

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Музеї



Виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових». Експозиція вперше представляє в єдиному виставковому просторі творчий доробок цілої мистецької родини – Миколи, Валентини, Наталії та Володимира Трегубових.

Відвідувачі зможуть побачити 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі» (1985), який сьогодні набуває особливого символічного звучання.

Центральне місце в експозиції посідають роботи Миколи Трегубова (1922–2007) – заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, провідного скульптора Коростенського фарфорового заводу. Упродовж творчого життя він створив численні форми столових, чайних і кавових сервізів, декоративних ваз, тарелів і сувенірної продукції, що вирізняються високою культурою форми, досконалим володінням матеріалом і глибоким осмисленням національних традицій.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

«Херсон. Шовкуненко. Врятоване»

На виставці представлені твори художника з колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, які не були викрадені російськими військами під час окупації Херсона в 2022 році.

Представлені в експозиції дев’ять картин відрізняються за періодом написання та тематикою, демонструючи різноплановість творчості Олексія Шовкуненка. Серед них пейзажі з численних подорожей митця, а також імпресіоністичний краєвид із лататтям. У музейному просторі експонуються портрети першої та другої дружин Олексія Шовкуненка, а також льотчика Калениченка. З-поміж інших робіт вирізняється індустріальний пейзаж «Азовсталь».

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва триває масштабна виставка «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука.

Ювілейна експозиція відкриває багатогранний світ митця: вона розгортається на всіх виставкових поверхах музею та демонструє майже 250 творів Івана Марчука. Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

«Тиха присутність»

Це виставка одразу двох мисткинь. У живописній серії Наталії Корф-Іванюк локальні плями формують мʼякі жіночі силуети, які ніби розчиняються у повітрі, зберігаючи глибоке відчуття інтимності. Ці образи існують на межі фігуративності й абстракції, у вимірі особистих вражень та рефлексій.

У серії живописних інтер’єрів Ангеліни Гафинець предметний світ поступово втрачає побутовість і перетворюється на емоційний ландшафт. Інтер’єр стає не конкретним місцем, а психологічним простором пам’яті та внутрішнього діалогу.

Коли: з 5 червня до 4 липня.

Місце проведення: Imagine Point, Голосіївський проспект, 86/1

«Григорій Гавриленко. Нове життя»

Ця виставка – перша за майже двадцять років спроба представити й осмислити творчість одного з ключових українських художників-шістдесятників. Назва виставки відсилає до знакової серії творів Григорія Гавриленка – ілюстрацій до Vita Nova («Нове життя») Данте в українському перекладі. Водночас «нове життя» можна прочитати як формулу практики самого Гавриленка з його пошуком «чистоти людини і світу».

Коли: до 2 серпня.

Місце проведення: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15.

Театри

Трамвай «Жадання»

«Це прохання про розуміння делікатних людей», – саме так описував свою культову п'єсу лауреат Пулітцерівської премії Теннессі Вільямс.

Сюжет розгортається в нетрях Нового Орлеану, куди приїздить аристократка Бланш Дюбуа. Вона зупиняється у своєї сестри Стелли та її чоловіка Стенлі Ковальські. З першої хвилини між витонченою Бланш та грубим Стенлі зароджується жорстоке екзистенційне протистояння.

Ця вистава – глибока подорож підсвідомістю, яка шукає відповідь на питання: як вижити вразливій та делікатній людині у світі, де панує насильство.

Коли: 15 червня, 19:30.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

«Усі найкращі речі»

У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбудеться моновистава «Усі найкращі речі». Це перша спільна робота в такому жанрі для головної режисерки театру Тамари Трунової та провідної акторки Олесі Жураківської.

В основу постановки лягла п'єса «Every brilliant thing» британського драматурга Дункана Макміллана, написана у співавторстві з коміком Джоном Донаг'ю, тому текст створено на стику театру та стендапу. Олеся Жураківська майстерно, з гумором і живим контактом із залом розкаже історію про вміння помічати найважливіші дрібниці навколо.

Коли: 16 червня, 18:00.

Місце проведеення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

пр-т Броварський, 25

«Тату, ти мене любив?»

Вистава розповідає історію Олександра, який щоночі бачить уві сні покійного батька та стару криницю на подвір’ї хати, яку його сестри збираються продати. Разом із домом може зникнути і пам’ять про дитинство. Це глибока й зворушлива драма про родинні зв’язки, порожнечу після втрати близьких та болюче пошуки відповіді на запитання: «Тату, ти мене любив?». Постановка Стаса Жиркова розчулює, але водночас оголює складні питання взаємин між батьками та дітьми, де родинні зв’язки тримають нас наче канати страховки.

Постановка є володаркою спеціального призу головної всеукраїнської театральної фестивалю-премії Gra.

Коли: 16 червня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Концерти

Марія Бурмака «З днем народження, Сонце»

16 червня відбудеться традиційний концерт Марії Бурмаки до її дня народження з програмою «З днем народження, Сонце». Це щорічна тепла зустріч із живим спілкуванням, спогадами та улюбленими піснями у колі близьких за духом людей.

Марія Бурмака – народна артистка України, з якої починалася сучасна українська музика. Вона є авторкою 15 альбомів, зокрема дитячих платівок, за якими в Театрі Франка ставили аншлагову виставу «Мама сказала ні». Ще з першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році співачка виконує поезію українських класиків, що згодом переросло в масштабний проєкт «#УлюбленіКласики».

Коли: 16 червня, 16:30.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Ювілейний концерт Володимира Марунича

Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди запрошує на ювілейний вечір, присвячений творчому шляху Володимия Марунича – видатного українського баяніста, диригента, педагога та автора понад 800 аранжувань і оригінальних творів. Його робота вже багато років формує сучасне звучання українського народно-академічного мистецтва на сценах України, Європи та США.

У програмі концерту прозвучать авторські обробки ювіляра, українська народна музика в академічному виконанні, вокально-інструментальні композиції, знакові твори з репертуару капели, а також музичні прем’єри.

Коли: 17 червня, 18:30.

Місце проведення: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких 3.

Хор ім. Г. Г. Верьовки

Концерт Національного академічного народного хору України імені Григорія Верьовки — це музично-театралізована програма, яка представляє вокальну та танцювальну культуру всіх регіонів України. У виступі беруть участь хор та оркестр колективу.

Захід проходитиме на території простору Межигір'я WeekendPark, який поєднує відпочинок на природі та розваги.

Коли: 21 червня, 17:00.

Місце проведення: WeekendPark, вул. І. Франка, 19.

Стендапи

Комедійне шоу «Просмажка від глядачів»

«Фідбек» – це комедійне шоу у форматі просмажки, де кожен охочий може вийти на сцену та з гумором висловити комікам в обличчя все, що про них думає. Найсмішніший учасник отримає грошовий приз, а переможця обиратимуть глядачі в залі.

На сцені: Паша Пінчук, Андрій Бережко та Олександр Венедчук.

Оскільки відбуватиметься зйомка, прохання приходити завчасно. Після початку шоу замовлення прийматимуться лише на барі.

Коли: 16 червня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Комедійне шоу «Що нового?»

Сергій Середа, Джейхун Сафаров, Ваня Кухарчук, Пупс та запрошений гість – Андрій Бєдняков – у новому форматі живого шоу. Коміки читають найактуальніші тредси та гостро й провокативно обговорюють усе, чим зараз живе інтернет.

Зйомка проєкту відбудеться вже 18 червня. Кількість місць у залі суворо обмежена, тож встигніть стати свідками створення комедійного шоу наживо.

Коли: 18 червня, 18:00.

Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16