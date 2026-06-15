Атака на Київ: є влучання у будинки, приліт у Києво-Печерську Лавру

Віталій Кличко повідомив про загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа сталася на даху Успенського собору

У ніч на 15 червня російська окупаційна атакує Києв безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив:

«Цієї ночі є загроза комбінованої атаки на столицю. На околицях вже зараз групи ворожих БпЛА. Кияни, перебувайте в укриттях до завершення тривоги».

Наразі на Київ летить більше 20 безпілотників.

Оновлено 01:20

Кличко написав, що в Оболонському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, палають автівки. У Подільському районі пожежа у приватному будинку внаслідок влучання уламків безпілотників.

У деяких районах столиці перебої з електропостачанням.

Оновлено 01:40

У Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Є виклики медиків у Подільський та Печерський райони. Також відомо, що в Оболонському районі сталося загоряння складських приміщень у пʼятиповерховій будівлі.

Оновлено 01:50

У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі.

Також Кличко повідомив про загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа на даху Успенського собору.

У мережі пишуть про влучання біля бізнес-центру «Сенатор» у Києві.

Оновлено 01:55

Тимур Ткаченко підтвердив займання споруд на території Києво-Печерської Лаври. Попередньо, внаслідок прямого влучання.

«Наразі зʼясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів. Маємо справу з таким ми російським агресором...», – написав Ткаченко.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня російські окупанти вкотре завдали ударів по Шевченківському району столиці, сильно понівечивши історичну Лук'янівку. Під ворожим вогнем опинилися вхід до станції метро, культовий ресторан McDonald's, місцевий ринок та великий торговельний центр. Кореспондентка «Главкома» побувала на місці трагедії та зафіксувала, як район оговтується від чергового терористичного акту та як проходять аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, петиція з проханням якнайшвидше відновити Лук’янівський ринок, який постраждав від російського обстрілу 24 травня 2026 року, зібрала необхідну кількість підписів для розгляду столичною владою.

До слова, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів.