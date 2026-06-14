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В Ірпені затримано чоловіка, який стріляв у бік перехожих

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Ірпені затримано чоловіка, який стріляв у бік перехожих
Зловмиснико виявився 47-річний житель Ірпені
фото: поліція Київської області

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

Увечері 14 червня в місті Ірпінь на Київщині сталася стрілянина. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Близько 21:14 правоохоронці отримали повідомлення про невідомого, який відкрив вогонь у бік людей на одній із вулиць. На місце події оперативно прибули наряди групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його – ним виявився 47-річний місцевий житель. Внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав. За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як відомо, у Києві сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє чоловіків. Підозрюваного затримали правоохоронці, ним є нелегальний мігрант з Кавказу. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

«Цей випадок дуже показовий. Вихідці з Кавказу відкрили вогонь просто на вулиці – на території гаражно-будівельного кооперативу. Двоє з пістолетом прийшли до свого співвітчизника з претензіями, але в ході конфлікту той вихопив зброю та поклав обох. Одного, теж нелегального мігранта, вбив на місці. Інший помер від тяжких поранень у лікарні», – розповів Нєбитов.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці сталася стрілянина біля багатоповерхівки.

За словами правоохоронців на спецлінію 112 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить подвір’ям житлового будинку та стріляє.

Теги: Ірпінь поліція стрілянина

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