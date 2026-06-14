Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Можна виходити з укриттів
У Києві о 21:56 оголосили повітряну тривогу. О 22:10 повідомили про відбій. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Раніше президент України Володимир Зеленський поділився подробицями розмови із своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідери поспілкувалися телефоном 14 червня.
Також президент України Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Володимиром Путіним.
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