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Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
колаж: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 21:56 оголосили повітряну тривогу. О 22:10 повідомили про відбій. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився подробицями розмови із своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідери поспілкувалися телефоном 14 червня.

Також президент України Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Володимиром Путіним.

Теги: Київ укриття тривога

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