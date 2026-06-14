Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 21:56 оголосили повітряну тривогу. О 22:10 повідомили про відбій. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився подробицями розмови із своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідери поспілкувалися телефоном 14 червня.

Також президент України Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Володимиром Путіним.