Головна Київ Новини
search button user button menu button

Перерахунок через обстріли: як кияни платитимуть за опалення у січні 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Перерахунок через обстріли: як кияни платитимуть за опалення у січні 2026 року
«Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому
фото: glavcom.ua

У лютому рахунки-повідомлення споживачі отримали із затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури

У лютому жителі столиці отримали платіжні документи, у яких відсутні нарахування за централізоване опалення за січень 2026 року за період, коли послуга фактично не надавалася. Про це повідомили у КП «Київтеплоенерго», інформує «Главком».

У компанії нагадують, що через масовані ворожі обстріли об’єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста. На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів.

Враховуючи це, «Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні. Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання.

У компанії пояснили, що у лютому рахунки-повідомлення доставлені споживачам з деякою затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури. Насамперед через набрання чинності постановою Кабміну № 118 від 30 січня 2026 року щодо порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання або надання не в повному обсязі. Наразі всі формати платіжних документів, зокрема паперові версії, доступні споживачам для оплати.

Також у компанії звертають увагу мешканців будинків, які знаходяться в зоні обслуговування «Київтеплоенерго», але не мають із ним прямих договорів щодо надання послуг (наприклад, ОСББ, приватна обслуговуюча компанія тощо) і яким постачається теплова енергія: частина будинків отримала нарахування за залишок спожитої у грудні теплової енергії. Нарахування за січень для зазначених житлових будинків відсутні для тарифної категорії «Населення».

Мешканцям, які все ж оплатили опалення в рахунку за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату.

За додатковою інформацією чи консультацією щодо нарахованої суми за теплопостачання можна звертатися у:

  • Контактний центр міста Києва 1551,
  • Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» через дистанційні канали обслуговування або безпосередньо в одному з районних центрів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.  Після масованої атаки РФ 9 січня 2026 року без опалення залишилися 6 тис. будинків. 

Читайте також:

Теги: населення послуги кияни документи Міненерго опалення Київтеплоенерго Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Праця робить вільним» – нацистське гасло над брамою концтабору Аушвіц-Біркенау. 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили цей один із найбільших нацистських таборів смерті
Голокост. Як українець врятував єврейську дівчинку, ризикуючи життям власних дітей
27 сiчня, 15:30
Юлія Нейман – громадянка Росії та її чоловік – уродженець Донецька Ігор Папуч будують фортифікації для ЗСУ
Фірми, пов’язані з громадянкою РФ, ексдружиною ФСБшника будують фортифікації для ЗСУ? Війна і бізнес
21 сiчня, 12:50
Купи снігу та лід на пішохідних переходах ускладнюють рух містянам
Куди скаржитися на неприбраний сніг та ожеледицю в Києві: прямі контакти голів районів
20 сiчня, 17:17
«Білі янголи» привезли жінку до збірного евакуаційного пункту
Із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води
25 сiчня, 21:15
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 5 лютого 2026 року
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 5 лютого 2026 року
5 лютого, 12:07
Поліцейські затримали вимагача «на гарячому» безпосередньо у приміщенні медустанови під час отримання всієї суми хабаря
Гроші за безкоштовну довідку для ветерана ЗСУ: у Києві затримано експрацівника лікарні
12 лютого, 13:18
Пошкоджене вікно у квартирі, де ставля вибух. Київ, 13 лютого 2026 року
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
13 лютого, 09:10
Відкриття виставки «Київ – Харків: одне життя» у Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України
Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій
14 лютого, 19:00
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18

Новини

«Київ Цифровий» оновив сповіщення про роботу громадського транспорту
«Київ Цифровий» оновив сповіщення про роботу громадського транспорту
Перерахунок через обстріли: як кияни платитимуть за опалення у січні 2026 року
Перерахунок через обстріли: як кияни платитимуть за опалення у січні 2026 року
Справи Майдану: завершено розслідування щодо двох командирів «Беркута»
Справи Майдану: завершено розслідування щодо двох командирів «Беркута»
Антисанітарія та відсутність їжі: киянка отримала підозру за нехтування потребами дитини
Антисанітарія та відсутність їжі: киянка отримала підозру за нехтування потребами дитини
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 лютого
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 лютого
Прокуратура хоче стягнути 8 млн грн із забудовника, який звів житло у Пущі-Водиці
Прокуратура хоче стягнути 8 млн грн із забудовника, який звів житло у Пущі-Водиці

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua