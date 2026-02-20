Перерахунок через обстріли: як кияни платитимуть за опалення у січні 2026 року

«Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому

У лютому рахунки-повідомлення споживачі отримали із затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури

У лютому жителі столиці отримали платіжні документи, у яких відсутні нарахування за централізоване опалення за січень 2026 року за період, коли послуга фактично не надавалася. Про це повідомили у КП «Київтеплоенерго», інформує «Главком».

У компанії нагадують, що через масовані ворожі обстріли об’єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста. На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів.

Враховуючи це, «Київтеплоенерго» не нараховувало плату за опалення в платіжках, які кияни отримали у лютому. Плату за частину січня додадуть у платіжки за лютий, які надійдуть у березні. Нарахування стосуватимуться лише того періоду січня, коли опалення надавалося безперебійно і в повному обсязі – від початку місяця до першої атаки, що порушила роботу системи теплопостачання.

У компанії пояснили, що у лютому рахунки-повідомлення доставлені споживачам з деякою затримкою через необхідність нормативно-правового врегулювання процедури. Насамперед через набрання чинності постановою Кабміну № 118 від 30 січня 2026 року щодо порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання або надання не в повному обсязі. Наразі всі формати платіжних документів, зокрема паперові версії, доступні споживачам для оплати.

Також у компанії звертають увагу мешканців будинків, які знаходяться в зоні обслуговування «Київтеплоенерго», але не мають із ним прямих договорів щодо надання послуг (наприклад, ОСББ, приватна обслуговуюча компанія тощо) і яким постачається теплова енергія: частина будинків отримала нарахування за залишок спожитої у грудні теплової енергії. Нарахування за січень для зазначених житлових будинків відсутні для тарифної категорії «Населення».

Мешканцям, які все ж оплатили опалення в рахунку за січень, наприклад через автоматичний платіж чи як оплату за попередні періоди, оплачена сума перейде у переплату.

За додатковою інформацією чи консультацією щодо нарахованої суми за теплопостачання можна звертатися у:

Контактний центр міста Києва 1551,

Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» через дистанційні канали обслуговування або безпосередньо в одному з районних центрів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Після масованої атаки РФ 9 січня 2026 року без опалення залишилися 6 тис. будинків.