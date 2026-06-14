Як живе найбільш зруйнований район Києва: репортаж The Guardian

Місцеві жителі кажуть, що ситуація за останні місяці лише погіршується

На Лук’янівці, у районі Києва, що найбільше постраждав від бомбардувань, білі літери на жвавому McDonald’s розплавилися від пожежі. Вогонь знищив розташований неподалік торговий центр під час останнього великого теракту РФ. Як інформує «Главком», про це пише The Guardian.

На теплових картах, що показують частоту повітряних нальотів у Києві, район навколо Лук'янівської площі та ширша територія Шевченківського району виділяються концентрацією ударів за останні чотири роки.

Місцеві жителі кажуть, що ситуація лише погіршилася в останні місяці. У величезному місті, де сліди військових руйнувань практично непомітні, цей куточок Києва більше схожий на лінію фронту.

Видима причина цього розташована через жваву вулицю від входу в метро: довгий червоний потрощений фасад зруйнованого заводу «Артем» – колишнього збройового підприємства, яке зараз практично повністю розбите й частково завішене величезним муралом.

Важливо, що недавні масовані удари зачепили й цивільні будівлі. Скляна вежа, що височіє над вулицею, втратила багато вікон. Біля узбіччя стоять дві згорілі машини. Вхід до метро, який вже п'ять разів піддавався обстрілам, місцями забитий дошками, а перехожі зупиняються, щоб подивитися на обгорілу та зруйновану будівлю.

Видання пише, що крім вокзалу та ресторану, більша частина активності в цьому районі тепер зосереджена на невеликій кількості квіткових та овочевих крамниць на маленькому ринку, який все ще працює під однією зі зруйнованих будівель.

Що кажуть місцеві жителі

Анастасія Примак, 23-річна менеджерка, яка мешкає в одному з прилеглих багатоповерхових будинків, п’є каву перед роботою. Вона розповіла:

«Я переїхала до Києва з Нікополя два роки тому через постійні бомбардування. Тепер же в останні місяці тут теж відбуваються масовані бомбардування».

Першим був удар безпілотника по сусідньому багатоквартирному будинку 28 квітня. Дівчина показала відео зруйнованих будівель.

«Я кажу друзям, що це схоже на Чорнобиль. Тут стає все небезпечніше. Я сплю, згорнувшись калачиком, як ембріон, бо боюся, що мене вразить безпілотник або ракета. Я хочу померти з першого разу. Я не хочу втратити кінцівку», – заявила вона.

Сидячи за своїм квітковим прилавком, Фаїна Поліщук каже, що хоча більшість продавців повернулися, покупців більше немає.

«Це небезпечно. Після останнього масштабного удару в травні більшість моїх колег тут плакали, нервували, і спочатку кілька днів не хотіли повертатися. Але це моє джерело доходу», – розповіла вона.

Жінка бачила останній удар із вікна своєї квартири. Фаїна каже, що попри все, залишиться в Києві.

Нові погрози РФ

Кремлівські чиновники та президент РФ Володимир Путін заявили про намір Росії завдати більш масованих і «систематичних» ударів по міських районах України.

Зростання російських ракетних загроз щодо Києва та інших міст відбувається на тлі прагнення Москви скористатися глобальним дефіцитом засобів перехоплення ракет – особливо для системи Patriot – який посилився через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня російські окупанти вкотре завдали ударів по Шевченківському району столиці, сильно понівечивши історичну Лук'янівку. Під ворожим вогнем опинилися вхід до станції метро, культовий ресторан McDonald's, місцевий ринок та великий торговельний центр. Кореспондентка «Главкома» побувала на місці трагедії та зафіксувала, як район оговтується від чергового терористичного акту та як проходять аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, петиція з проханням якнайшвидше відновити Лук’янівський ринок, який постраждав від російського обстрілу 24 травня 2026 року, зібрала необхідну кількість підписів для розгляду столичною владою.