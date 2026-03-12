Шестикласник зі Львова підірвав мережу, зігравши на концерті гурту «Антитіла» (відео)

Юний музикант вразив глядачів професіональною грою на гітарі та підкорив серця глядачів

На концерті гурту «Антитіла» у Львові Тарас Тополя запросив на сцену юного глядача. Хлопець взяв до рук гітару та разом із музикантами запалив зал, а згодом й мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Тараса Тополі.

На сцені Тарас Тополя представив залу юного гітариста Влада шестикласника зі Львова, після він побажав усім, аби їхні мрії здійснювалися та не стримав емоцій. Тож фронтмен гурту «Антитіла» дав хлопчику можливість здійснити свою мрію та виступити разом із музикантами. Коли Влад пробував заграти на гітарі, перші ж ноти викликали у залу овації та оплески.

Тарас Тополя попросив зал почекати, поки на сцені здійснюється мрія юного музиканта. Влад зіграв разом із гуртом їхню пісню «Вдома», які він самостійно вивчив. «Мрію зіграти з вами «Вдома» на гітарі, дуже дуже. І розплакався. Це сталося в середині концерту, між піснями. А вже за годину Влад роздавав року прямо зі сцени і епічно завершив концерт. Мрієш? Дій! Так працює. Львів, дякуємо!» – написав Тарас Тополя під своїм дописом.

Коли Влад почав грати, його підтримав Тарас Тополя та вони виступили разом. На відео можна побачити, як шестикласник впевнено грає на гітарі, знаючи ноти пісні. Весь виступ зал підтримував гітариста оплесками, а наприкінці глядачі скандували зі словами «Молодець».

Реакція українців

На щемливий вчинок гурту та яскравий виступ молодого гітариста відреагували у мережі під дописом Тараса Тополі. Відео з виступом хлопця зібрав сотні коментарів, де користувачі хвалили талант Влада та дякували гурту за можливість проявитися молодим талантам. До слова, це не вперше, коли гурт запрошує до себе на сцену гостей та виконує з ними пісні.

«Тарас молодець. Дав можливість хлопцеві. А пацанчик вогонь».

«Курче, я сам ледь не розплакався, як дивився відео!»

«Готовий артист! Молодець!»

«Велика подяка Тарасу Тополі за здійснення дитячої мрії. Хлопець молодець, талановитий».

«Молодець! В цього хлопчика велике майбутнє! Народжується ще одна зірка! Нехай щастить йому!»

«Не знаю хто з вас більший молодець, але те що втілили дитячу мрію заслуговує на повагу».

Нагадаємо, гурт «Антитіла» на концерті у Києві виразив підтримку новому головнокомандувачеві ЗСУ Олександру Сирському. Фронтмен гурту Тарас Тополя закликав українців згуртуватися заради перемоги. Лідер гурту зі сцени заявив, що зміна головнокомандувача Збройних сил дає надію на нові перемоги та звільнення територій. Він відзначив, що нині важливо підтримати команду Сирського.