Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Шестикласник зі Львова підірвав мережу, зігравши на концерті гурту «Антитіла» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Тарас Тополя здійснив мрію шестикласника зі Львова
колаж: glavcom.ua

Юний музикант вразив глядачів професіональною грою на гітарі та підкорив серця глядачів 

На концерті гурту «Антитіла» у Львові Тарас Тополя запросив на сцену юного глядача. Хлопець взяв до рук гітару та разом із музикантами запалив зал, а згодом й мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Тараса Тополі.

На сцені Тарас Тополя представив залу юного гітариста Влада шестикласника зі Львова, після він побажав усім, аби їхні мрії здійснювалися та не стримав емоцій. Тож фронтмен гурту «Антитіла» дав хлопчику можливість здійснити свою мрію та виступити разом із музикантами. Коли Влад пробував заграти на гітарі, перші ж ноти викликали у залу овації та оплески.

Тарас Тополя попросив зал почекати, поки на сцені здійснюється мрія юного музиканта. Влад зіграв разом із гуртом їхню пісню «Вдома», які він самостійно вивчив. «Мрію зіграти з вами «Вдома» на гітарі, дуже дуже. І розплакався. Це сталося в середині концерту, між піснями. А вже за годину Влад роздавав року прямо зі сцени і епічно завершив концерт. Мрієш? Дій! Так працює. Львів, дякуємо!» – написав Тарас Тополя під своїм дописом.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Коли Влад почав грати, його підтримав Тарас Тополя та вони виступили разом. На відео можна побачити, як шестикласник впевнено грає на гітарі, знаючи ноти пісні. Весь виступ зал підтримував гітариста оплесками, а наприкінці глядачі скандували зі словами «Молодець».

Реакція українців 

На щемливий вчинок гурту та яскравий виступ молодого гітариста відреагували у мережі під дописом Тараса Тополі. Відео з виступом хлопця зібрав сотні коментарів, де користувачі хвалили талант Влада та дякували гурту за можливість проявитися молодим талантам. До слова, це не вперше, коли гурт запрошує до себе на сцену гостей та виконує з ними пісні.

Юний музикант підкорив мережу
Юний музикант підкорив мережу
фото: скриншот Facebook
  • «Тарас молодець. Дав можливість хлопцеві. А пацанчик вогонь».
  • «Курче, я сам ледь не розплакався, як дивився відео!»
  • «Готовий артист! Молодець!»
  • «Велика подяка Тарасу Тополі за здійснення дитячої мрії. Хлопець молодець, талановитий».
Користувачі похвалили талант молодого музиканта
Користувачі похвалили талант молодого музиканта
фото: скриншот Facebook
  • «Молодець! В цього хлопчика велике майбутнє! Народжується ще одна зірка! Нехай щастить йому!»
  • «Не знаю хто з вас більший молодець, але те що втілили дитячу мрію заслуговує на повагу».

Нагадаємо, гурт «Антитіла» на концерті у Києві виразив підтримку новому головнокомандувачеві ЗСУ Олександру Сирському. Фронтмен гурту Тарас Тополя закликав українців згуртуватися заради перемоги. Лідер гурту зі сцени заявив, що зміна головнокомандувача Збройних сил дає надію на нові перемоги та звільнення територій. Він відзначив, що нині важливо підтримати команду Сирського.

Читайте також:

Теги: діти Львів концерт Тарас Тополя музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У «Шегинях» митники виявили книгу Муссоліні та десятки старовинних монет
На кордоні з Польщею митники вилучили мемуари Муссоліні та старовинні монети
19 лютого, 20:11
Поліція не впроваджувала додаткових заходів безпеки у школах Львова та області
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах
23 лютого, 13:02
Старший син диктатора Іван народився у Швейцарії, молодший – через три роки у Москві
Ростуть у золотій клітці. Нові подробиці життя синів Путіна
27 лютого, 11:50
Помер народний артист України Роман Кофман
Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман
26 лютого, 12:49
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45
Марія Митрик стала мамою хлопчика вп'яте
«Десяте диво». На Буковині 36-річна жінка вдесяте стала мамою (фото)
4 березня, 13:19
Американський метал-гурт As I Lay Dying показався на Красній площі в РФ
Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців
3 березня, 14:24
Тимошенко відвідала концерт у Вишгороді, де позувала в обіймах містян
Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
5 березня, 13:18
Цибульська заявила, що не планувала проводити концерт в День пам’яті жертв Голодомору
Концерт у День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська прокоментувала скандал
10 березня, 16:39

Шоу-біз

З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
З членів журі – в учасники. Вірменія визначила свого представника на Євробаченні у Відні
Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні
Одержима Алісою. Швейцарія визначилася з заявкою на Євробачення у Відні
Шестикласник зі Львова підірвав мережу, зігравши на концерті гурту «Антитіла» (відео)
Шестикласник зі Львова підірвав мережу, зігравши на концерті гурту «Антитіла» (відео)
Зірці кабаре Лайзі Мінеллі – 80. Цікаве з біографії та особистого життя
Зірці кабаре Лайзі Мінеллі – 80. Цікаве з біографії та особистого життя
Возз'єднання Цимбалюка з Денисенко та титулований «Таємний агент». Кінопрем'єри тижня
Возз'єднання Цимбалюка з Денисенко та титулований «Таємний агент». Кінопрем'єри тижня
Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом Surface Tension записали пісню для штурмовиків 128 ОГШБр (відео)
Комікеса Лєра Мандзюк разом із гуртом Surface Tension записали пісню для штурмовиків 128 ОГШБр (відео)

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua