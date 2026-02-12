Головна Київ Новини
Київ отримав 500 генераторів від Європейського Союзу для роботи теплопунктів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Генератори передала комісарка ЄС з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб, за участі першої заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум
фото: Віталій Кличко/Telegram

Генератори призначені переважно для забезпечення роботи індивідуальних теплопунктів у житлових будинках

До столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську владу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

Зазначається, що технічна допомога включає 438 установок потужністю 20 кВт та 62 одиниці на 22 кВт. Як і перша частина допомоги, що складалася зі 177 пристроїв, нова партія призначена переважно для забезпечення роботи індивідуальних теплопунктів у житлових будинках. Це дозволить підтримувати теплопостачання в умовах дефіциту електроенергії.

Передача обладнання відбулася за участі комісарки ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Аджі Лябіб та представників Міністерства розвитку громад та територій України. Техніку надано зі стратегічного резерву цивільного захисту rescEU. Цей механізм повністю фінансується Європейським Союзом та координується через відповідні структури Єврокомісії для оперативного реагування на енергетичні виклики.

Нагадаємо, 4 лютого, в Київ прибули 30 генераторів із Франції. Це частина допомоги анонсованої напередодні. Обладнання направляють на ключові об'єкти інфраструктури міста.

30 січня від Краківської архиєпархії Київ отримав 162 електрогенератори та 846 електрообігрівачів. Католицькі громади Кракова та Лодзі передадуть недільну пожертву 1 лютого на додаткову допомогу українській столиці.

До слова,  на прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів. 

