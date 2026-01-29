Київ віддасть 306 млн за нові тролейбуси, ціна яких у доларах злетіла на 50%

Від заснування «Прозорро» в 2016 році «Політехносервіс» отримав держпідрядів на 1,28 млрд грн

«Київпастранс» закуповує 16 нових тролейбусів на загальну суму 306,24 млн грн у компанії «Політехносервіс», пов’язаної з колишнім керівництвом підприємства. Як з'ясували розслідувачі «Наших грошей», вартість замовлених машин моделі PTS T12309 за час повномасштабного вторгнення зросла у півтора раза у доларовому еквіваленті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування «Наших грошей».

Згідно з тендером у системі «Прозорро» від 26 січня, виробник має поставити у столицю 16 низькопідлогових тролейбусів PTS T12309 не раніше 2025 року випуску по 19,14 млн грн, або $444 тис. Один – до 30 червня, решту – до 1 грудня. Товар буде оплачено протягом місяця після поставки партії. Угода дозволяє аванс до 70%.

Зазначається, що тролейбуси довжиною 11,9 м розраховані на 100 пасажирів, мають 34 місця, кондиціонер, систему автономного ходу на 1 км і підготовку для монтажу системи відеонагляду. Модель локалізована на 37%. За даними з Вікіпедії, «Політехносервіс» виготовляє їх з 2022 року на базі моделі Akia Ultra TB 12 із турецьких комплектуючих. Гарантія становитиме два роки.

Розслідувачі знайшли чотири тендери щодо цієї моделі тролейбусів у Чернівцях. У грудні 2025 року їх замовляли виробнику по 18,44 млн грн, або $436 тис, що дорівнює нинішній ціні в Києві. У квітні 2025 року їхня ціна складала 16,33 млн грн, або $395 тис, що на 11% дешевше в доларі. А восени 2022 року вони коштували Чернівцям по 10,32–10,78 млн грн, або $282-295 тис. Це на 35% дешевше.

Таким чином, зазначається у розслідуванні, за останні три роки доларова ціни цієї моделі піднялись у півтора раза.

Інших нових тролейбусів через «Прозорро» під час повномасштабного вторгнення купували небагато, додають розслідувачі, – знайшлось тільки три тендери в Чернігові, які виграла фірма «Еталон-Лізинг».

Зокрема у травні 2025 року замовили низькопідлогові тролейбуси Еталон Т12110 по 12,6 млн грн, або $303 тис. Вони подібні за місткістю – 101 пасажир і 31 місце – і також мають автономний хід на 1 км. А в лютому 2023 року ця модель обійшлась Чернігову в 7 млн грн, або $191 тис. Тобто вони теж подорожчали в півтора раза в доларовому еквіваленті.

Крім того, у грудні 2023 року Чернігів замовляв низькопідлогові тролейбуси ще однієї моделі Еталон Т12220 по 13,38 млн грн, або $365 тис. Вони подібні за місткістю до вже згаданих – 90 пасажирів і 32 місця, але мають значно більший автономний хід на 20 км.

Нинішня ціна для Києва дорівнює 378 тис євро. Громадське об'єднання «Пасажири Києва» повідомляло, що аналогічні 12-метрові тролейбуси з більшим автономним живленням на 20+ км коштували:

Миколаїв (2024) – 430 тис євро (дев'ять тролейбусів ПТС за кошти уряду Данії);

Кременчук (2025) – 415 тис євро (18 тролейбусів ПТС за кошти ЄІБ);

Івано-Франківськ (2024) – 400 тис євро (дев'ять тролейбусів Електрон за кошти ЄІБ, 15+ км).

Також закуповувались тролейбуси з автономним ходом на 1-2 км: Хмельницький (2025) – 380 тис євро (44 тролейбуси Еталон, з них вісім – з ходом на 20 км). Це було коштом ЄБРР.

Нині анонімна фірма жалілась на короткий строк подання пропозицій у вісім днів і просила продовжити до 15 днів. Замовник відмовив, мовляв, строк має бути не коротше семи днів.

Дорожчим конкурентом було товариство з обмеженою відповідальністю «Бас Мотор» із власними тролейбусами «Богдан Т70117».

Наразі броварською фірмою «Політехносервіс» володіють колишній головний інженер «Київпастрансу» Юрій Бомбандьоров і колишній директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін, а керує Микола Кугут. Костянтин Ворушилін також володіє ТОВ «Інвестиційне джерело» разом з Денисом Козлітіним і Валерієм Сіпком. До 2025 року співзасновником «Політехносервісу» також був чех Мілослав Черни – власник і директор чеської компанії Kvazar Plus, s.r.o., яка займається ремонтом електротранспорту.

Від заснування «Прозорро» в 2016 році переможець отримав держпідрядів на 1,28 млрд грн, йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, нещодавно автопарк «Київпастрансу» поповнився третьою партією нових автобусів марки Anadolu Isuzu турецького виробництва. 20 одиниць сучасного транспорту вже пройшли всі необхідні процедури оформлення та розподілені між автопарками столиці для виходу на маршрути.