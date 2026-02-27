Головна Київ Новини
Відновлення Трипільської ТЕС: правоохоронці викрили розкрадання понад 50 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Шістьом фігурантам, серед них троє організаторів «схеми», двоє керівників приватних компаній та їхній спільник, повідомлено про підозру
фото: Служба безпеки України

Слідство встановило, що до організації «схеми» причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи  

Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили ще одну схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення енергетичної інфраструктури України. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на проведення аварійно-відновлювальних робіт Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що до організації «схеми» причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об’єктах. У період з 2023 по 2025 роки підприємства виграли тендери та уклали договори на виконання держзамовлень з відбудови Трипільської ТЕС на загальну суму понад 500 млн грн.

фото: Служба безпеки України

За матеріалами справи, ділки штучно завищували вартість на послуги, будматеріали і технічне обладнання під час ремонту енергооб’єкта, а отриману «різницю» розподілили між усіма учасниками «схеми».

Правоохоронці встантановили, що підрядники закуповували робочі матеріали у підконтрольних фірм, де вартість була на 30 відсотків вища за ринкову. Таким чином, протягом 2023-2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 млн грн.

фото: Служба безпеки України

Ініційовані Службою безпеки спеціалізовані експертні дослідження підтвердили завдання збитків державному підприємству на вище зазначену суму. 

фото: Служба безпеки України

«Під час першого етапу обшуків за місцем проживання та в офісах фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і чорнову документацію із доказами протиправної оборудки. Також у ділків виявлено понад 19 млн грн готівки», – йдеться у повідомленні.

Наразі шістьом фігурантам, серед них троє організаторів «схеми», двоє керівників приватних компаній та їхній спільник, повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Трипільська ТЕС – це найпотужніша електростанція в Київській області. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. 

Нагадаємо, Трипільську ТЕС у Київській області було повністю зруйновано внаслідок масованого російського удару 11 квітня 2024 року, що спричинило масштабну пожежу в турбінному цеху. Станція, яка була найпотужнішим джерелом енергії для Київської, Черкаської та Житомирської областей, зазнала 100% втрати генерації. Жертв серед персоналу не було.  У травні 2024-го стало відомо, що уряд виділив на відновлення Трипільської ТЕС більше, ніж 1,5 млрд грн. Тоді повідомляли, що об'єкт відновлюватимуть разом з ще одною ТЕС, що керується ПАТ «Центренерго», – Зміївською на Харківщині. А вкластися планували у найшвидші строки – станом на весну 2025 року ТЕС на Київщині вже працювала.

Річні відновлювальні роботи на Трипільській ТЕС на Київщині «пішли нанівець» після влучання 19 шахедами по Трипільській ТЕЦ. Атака РФ по Трипільській ТЕЦ сталася у ніч на 8 вересня 2025 року. Це був масований удар з використанням 19 іранських дронів-камікадзе «Шахед».

