Лише цими вихідними: де у Києві побачити унікальну «Золоту туфельку» Сержа Лифаря

Нагороду «Золота балетна туфелька» Серж Лифар отримав у 1955 році на честь 25-річчя своєї творчої діяльності в Паризькій опері

У киян та гостей столиці залишилося лише кілька днів, щоб на власні очі побачити рідкісні артефакти, які тимчасово доповнили виставковий проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва», що нині триває у Музеї історії міста Києва. Унікальні експонати будуть доступні лише до 25 січня включно, після чого їх повернуть до музейних фондів та місць постійного зберігання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

«Золота балетна туфелька» та державна відзнака «Національна легенда України» Сержа Лифаря фото: Музей історії Києва

Зокрема, кияни та гості міста зможуть побачити міжнародну нагороду «Золота балетна туфелька» з фондів Національного музею історії України, що була вручена Сержу Лифарю на честь 25-річчя творчої діяльності в Паризькій опері у 1955 році, та державну відзнаку «Національна легенда України», що була вручена митцю президентом України Володимиром Зеленським у 2025 році посмертно та передана на зберігання до Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря.

Державна відзнака «Національна легенда України» Сержа Ліфаря фото: Музей історії Києва

«Поява на виставці нагород від цих країн є глибоко символічною та промовистою, адже продовжує життєву та творчу «одіссею» видатного киянина, який підкорив світ і так мріяв повернутись до рідного міста. Україна сформувала характер Сержа Лифаря, Франція огранила його талант та принесла визнання», – підкреслює Вікторія Муха, генеральна директорка Музею історії міста Києва.

Очільниця Музею історії міста Києва Вікторія Муха і посол Австрії в Україні Роберт Мюллер фото: Музей історії Києва

25 січня о 14.00 відбудеться екскурсія виставкою від кураторки проєкту, завідувачки філії Музею історії міста Києва «Музей Сержа Лифаря», дослідниці Наталі Білоус.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.

Урочиста імпреза з нагоди поповнення виставки в Музеї історії міста Києва фото: Музей історії Києва

Попри повітряні тривоги, культурне життя столиці триває, і музей запрошує всіх охочих встигнути оглянути ці символічні артефакти за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 7. Доступ до цих унікальних нагород відкритий лише до кінця поточного тижня.

Серж Лифар (Сергій Михайлович Лифар) – легендарний артист балету, хореограф та теоретик танцю, якого називали «добрим генієм балету XX століття». Народившись у Києві, він зумів підкорити світову сцену, ставши символом французького балету, але до останнього подиху називав себе українцем.

Нагадаємо, У Музеї історії міста Києва триває виставка «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва». Виставка приурочена до 120-річчя від дня народження видатного киянина Сержа Лифаря – легендарного артиста балету, хореографа, педагога, теоретика танцю, колекціонера та літератора. Цей проєкт став символічним подарунком митцеві та жестом поваги до його спадщини, що донині прославляє Україну у світі і є потужним елементом нашої культурної дипломатії.