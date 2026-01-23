Головна Київ Новини
search button user button menu button

Лише цими вихідними: де у Києві побачити унікальну «Золоту туфельку» Сержа Лифаря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Лише цими вихідними: де у Києві побачити унікальну «Золоту туфельку» Сержа Лифаря
Музей історії міста Києва демонструє рідкісну нагороду легендарного танцівника
фото: Музей історії Києва

Нагороду «Золота балетна туфелька» Серж Лифар отримав у 1955 році на честь 25-річчя своєї творчої діяльності в Паризькій опері

У киян та гостей столиці залишилося лише кілька днів, щоб на власні очі побачити рідкісні артефакти, які тимчасово доповнили виставковий проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва», що нині триває у Музеї історії міста Києва. Унікальні експонати будуть доступні лише до 25 січня включно, після чого їх повернуть до музейних фондів та місць постійного зберігання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею. 

«Золота балетна туфелька» та державна відзнака «Національна легенда України» Сержа Лифаря
«Золота балетна туфелька» та державна відзнака «Національна легенда України» Сержа Лифаря
фото: Музей історії Києва

Зокрема, кияни та гості міста зможуть побачити міжнародну нагороду «Золота балетна туфелька» з фондів Національного музею історії України, що була вручена Сержу Лифарю на честь 25-річчя творчої діяльності в Паризькій опері у 1955 році, та державну відзнаку «Національна легенда України», що була вручена митцю президентом України Володимиром Зеленським у 2025 році посмертно та передана на зберігання до Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря.

Державна відзнака «Національна легенда України» Сержа Ліфаря
Державна відзнака «Національна легенда України» Сержа Ліфаря
фото: Музей історії Києва

«Поява на виставці нагород від цих країн є глибоко символічною та промовистою, адже продовжує життєву та творчу «одіссею» видатного киянина, який підкорив світ і так мріяв повернутись до рідного міста. Україна сформувала характер Сержа Лифаря, Франція огранила його талант та принесла визнання», – підкреслює Вікторія Муха, генеральна директорка Музею історії міста Києва.

Очільниця Музею історії міста Києва Вікторія Муха і посол Австрії в Україні Роберт Мюллер
Очільниця Музею історії міста Києва Вікторія Муха і посол Австрії в Україні Роберт Мюллер
фото: Музей історії Києва

25 січня о 14.00 відбудеться екскурсія виставкою від кураторки проєкту, завідувачки філії Музею історії міста Києва «Музей Сержа Лифаря», дослідниці Наталі Білоус.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.  

Урочиста імпреза з нагоди поповнення виставки в Музеї історії міста Києва
Урочиста імпреза з нагоди поповнення виставки в Музеї історії міста Києва
фото: Музей історії Києва

Попри повітряні тривоги, культурне життя столиці триває, і музей запрошує всіх охочих встигнути оглянути ці символічні артефакти за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 7. Доступ до цих унікальних нагород відкритий лише до кінця поточного тижня.

Серж Лифар (Сергій Михайлович Лифар) – легендарний артист балету, хореограф та теоретик танцю, якого називали «добрим генієм балету XX століття». Народившись у Києві, він зумів підкорити світову сцену, ставши символом французького балету, але до останнього подиху називав себе українцем.

Нагадаємо, У Музеї історії міста Києва триває виставка  «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва». Виставка приурочена до 120-річчя від дня народження видатного киянина Сержа Лифаря – легендарного артиста балету, хореографа, педагога, теоретика танцю, колекціонера та літератора. Цей проєкт став символічним подарунком митцеві та жестом поваги до його спадщини, що донині прославляє Україну у світі і є потужним елементом нашої культурної дипломатії.

Теги: Київ музей балет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
13 сiчня, 22:22
Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині
Найбільша криза з енергопостачанням у Києві та області – Міненерго
17 сiчня, 11:56
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години
20 сiчня, 08:51
У парках і скверах сніг прибирають «зеленбудівці»: залучено 43 одиниці техніки та 673 працівники
У Києві засніжило: на вулиці вийшла спецтехніка і комунальники
26 грудня, 2025, 09:47
Перші три дні нового року ярмарки у столиці не працюватимуть
Де купити продукти до Нового року: адреси ярмарків у Києві 30 грудня – 4 січня
29 грудня, 2025, 12:14
Прощання з Анатолієм Сухановим, 31 грудня 2025 року
У Києві відбулося прощання з актором Анатолієм Сухановим (фото)
31 грудня, 2025, 14:05
На лівому березі столиці, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення
У Києві 12 січня 2026 року відновлено електропостачання
12 сiчня, 19:00
За тиждень не зареєстровано летальних випадків від ускладнень Covid-19
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: дані моніторингу
13 сiчня, 12:22
Замерзла вода на фасаді будинки
+2 у квартирах і грибок на стінах: як виживають кияни у багатоповерхівках із розірваними трубами
Сьогодні, 13:43

Новини

Лише цими вихідними: де у Києві побачити унікальну «Золоту туфельку» Сержа Лифаря
Лише цими вихідними: де у Києві побачити унікальну «Золоту туфельку» Сержа Лифаря
Як у Києві викликати автопатруль із зарядною станцією: номер телефону та умови допомоги
Як у Києві викликати автопатруль із зарядною станцією: номер телефону та умови допомоги
Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності
Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності
У Києві приспущено головний прапор України: причина
У Києві приспущено головний прапор України: причина
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру
Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників
Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua