Станція метро «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Рбк-Україна

Обмеження було запроваджено через заходи державного рівня до роковин повномасштабного вторгнення РФ

У центрі столиці відновлено роботу станції метро «Майдан Незалежності» на вхід та вихід. Обмеження, запроваджені вранці 24 лютого через заходи до четвертих роковин повномасштабного вторгнення, наразі знято. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київський метрополітен».

Як зазначають у пресслужбі столичного метро, станція «Майдан Незалежності» знову працює для пасажирів у звичному режимі. Сьогодні вранці вона була доступна лише як пересадочний вузол та укриття.

Також у центрі Києва було введено обмеження для наземного громадського транспорту, через заходи державного рівня було змінено маршрути п’яти автобусів.  

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого 2026 року, минає чотири роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Протягом цього часу столиця регулярно стає ціллю повітряних атак. З 24 лютого 2022 року у місті пролунало 2045 тривог. Сумарна тривалість повітряних загроз у Києві станом на ранок 24 лютого 2026 року склала 2477 годин і 21 хвилину. Якщо перерахувати ці цифри у дні, виходить, що кияни провели в укриттях понад 103 доби – це фактично три з половиною місяці безперервної небезпеки.

Київська міська прокуратура оприлюднила звіт щодо наслідків збройної агресії для столиці. За офіційними даними відомства, з 24 лютого 2022 року внаслідок ворожих обстрілів у Києві загинуло 236 цивільних осіб. Найболючішою статистикою залишається загибель дітей: війна забрала життя щонайменше 25 маленьких киян. 

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт метро

