Відключення гарячої води у Дарницькому районі: офіційне розпорядження влади

Влада намагається знизити навантаження на мережі та спрямувати наявні ресурси на підтримку опалення в оселях киян

Через дефіцит енергопотужностей, спричинений масованими атаками Росії на енергетичну інфраструктуру, у Дарницькому районі столиці розпочинається відключення гарячого водопостачання. Відповідне розпорядження Дарницької РДА було розіслано керівникам установ та організацій, які утримують житлові будинки району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення Дарницької РДА.

Як зазначається у документі за підписом заступника голови РДА Анатолія Мерзенюка, заходи є вимушеними і пов’язані з критичним станом енергосистеми після останніх обстрілів.

«Внаслідок масованих ракетно-дронових атак, спричинених РФ на території Дарницького району Києва, а також у зв’язку із пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури, сформувався певний дефіцит тепло- та енергопотужності», – йдеться у тексті розпорядження.

Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА, обслуговуючі компанії (ЖЕКи, ОСББ, ЖБК) мають спільно з фахівцями КП «Київтеплоенерго» та ТОВ «Енергореконструкція» провести технічні роботи з відключення гарячої води в житлових будинках.

Такий крок покликаний знизити навантаження на мережі та спрямувати наявні ресурси на підтримку опалення в оселях киян.

У Дарницькому районі Києва відключають гарячу воду: влада видала офіційне розпорядження фото: glavcom.ua

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.