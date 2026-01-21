Балетний скандал: українські артисти гастролюють Європою з… «Лебединим озером». Мінкульт відреагував

Національний театр опери та балету відмовився від російського репертуару ще на початку повномасштабного вторгнення, утім не всі артисти розділили цю позицію

Провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь нині гастролюють країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис балерини Вікторії Зварич в інстаграмі. Редакція звернулася до самих артистів, Національної опери та Міністерства культури за роз’ясненнями.

Як вдалося дізнатися «Главкому», Наталія Мацак та Сергій Кривоконь узяли відпустку за власний кошт і вирушили гастролювати у складі трупи United European Ballet. На сайті організатора виступів Colossart Production вказано, що покази балету відбуваються в різних містах Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Трупа United European Ballet виступає з «Лебединим озером» у різних містах Німеччини, Австрії та Швейцарії скріншот афіші із сайту Colossart Production

«Балетна трупа складається з 50 професійних танцюристів, які мають дипломи найпрестижніших хореографічних шкіл різних країн», – зазначає організатор, не розкриваючи конкретний склад трупи.

Відео фрагментів виступу, на яких видно українських артистів, зокрема, поширив користувач інстаграму з нікнеймом allerlei.ch.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexander 🇨🇭 (@allerlei.ch)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexander 🇨🇭 (@allerlei.ch)

Редакція звернулася до Наталії Мацак та Сергія Кривоконя з проханням про коментар, утім вони залишили запит без відповіді. Ба більше, народна артистка України відразу ж заблокувала журналістку «Главкома» в інстаграмі.

Сергій Кривоконь і Наталія Мацак утримуються від публічних коментарів стосовно гастролей з «Лебединим озером» фото: Наталія Мацак/Facebook

Варто зазначити, що балерина Нацопери не приховувала свою позицію і до інциденту. Приміром, на сайті LB.ua вона транслювала своє негативне ставлення до відмови від російського репертуару українськими театрами. Мацак прямо називала необґрунтованими обмеження репертуару українськими театрами: «Зокрема, скасували балет не лише Чайковського, а й, приміром «Спартака» Хачатуряна, «Кармен-сюїту» й інші. Це досить невивірені рухи, які на рівні державної культури не можуть бути такими легковажними». Балерина пояснювала це тим, що класичні російські твори є світовим надбанням і мають попит у закордонної аудиторії: «Потрібно розуміти: якщо ми хочемо спілкуватися зі світом однією мовою, то повинні поважати те надбання, яке є світовим. І ми не можемо, за всього бажання, чіпляти ярлики без глибокого аналізу. Я бачу, яку колосальну шкоду відмова від класичного репертуару принесла артистам балету».

Позиція Нацопери

Представники Національної опери пояснили редакції, що в театрі дізналися про гастролі колег із соцмереж. «Офіційна позиція театру відома: вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів, вона принципова, і ми її дотримуємося неухильно. Проводиться службове розслідування. Про результати і рішення буде повідомлено», – обіцяє театр.

Генеральний директор Національної опери Петро Чуприна в коментарі «Главкому» пояснив, що ставиться до таких гастролей негативно: «Це суперечить позиції театру стосовно російського репертуару. У нас твори російських композиторів повністю вилучені від початку повномасштабного вторгнення».

Наталія Мацак та Сергій Кривоконь гастролюють Європою з балетом «Лебедине озеро» скріншот відео з соцмереж

На запитання, чи буде якась реакція культурної установи на такі дії своїх артистів, Чуприна відповів: «Так, звичайно. У них (Наталії Мацак та Сергія Кривоконя – «Главком») відпустка до 26 січня. Після цього ми будемо думати, як діяти. Я хочу отримати від них пояснення, будемо робити висновки. Колектив це сприймає як образу, засуджує і не бачить можливості надалі вільної роботи (із зазначеними артистами – «Главком»)».

Гендиректор театру висловив бажання діяти відповідно до вимог трудового законодавства, а також відповідно до «моралі й принципів, продиктованих воєнним часом».

Провідний соліст балету Нацопери та заслужений артист України Ян Ваня прокоментував «Главкому» дії своїх колег так: «Я не можу брати на себе відповідальність за їхню роботу чи поведінку. Можу сказати, що коли перебуваєш вдома і у квартирі +13, немає води та світла, то слухати музику Чайковського не хочеться. Свого часу дирекція театру дала мені чітку вказівку – якщо у мене є бажання виконувати балети під Чайковського – я маю звільнитися».

Станом на момент публікації Наталія Мацак і Сергій Кривоконь вже зникли зі складу трупи на сайті Нацопери. Ще днями перелік прем’єрів і балерин балету мав такий вигляд:

Архівний вигляд сторінки сайту Нацопери

Реакція Мінкульту

Міністерство культури України у коментарі «Главкому» назвало неприпустимою участь українських артистів у виставах та показах російських композиторів в умовах повномасштабної агресії Росії проти України. Відомство наголосило, що українські колективи та більшість артистів відмовились від виконання музики російських композиторів, постановок творів російських письменників, будь-якої співпраці з представниками країни-агресора.

«Із соціальних мереж стало відомо про участь провідних солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя у виставах «Лебедине озеро» з United European Ballet (Colossart Production). Під час офіційної відпустки ці артисти виїхали за кордон. Вони взяли участь у виступах та поширювали культурний продукт країни-агресора. Також порушили спільну принципову позицію артистів Національної опери України – вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів, якої вони неухильно дотримуються від 24 лютого 2022 року і далі, відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» від 03.05.2023», – відреагувало відомство.

Зазначається, що керівництво Національної опери України та Міністерство культури України обізнані з цією ситуацією та вивчають її в межах чинного законодавства та трудових відносин, а також готують відповідні рішення. Про результати та прийняті рішення обіцяють повідомити.

Також «Главком» дізнався від одного з функціонерів Мінкульту, що Сергій Кривоконь має бронювання від Національної опери. А щодо Мацак джерело додало: «Від самого початку вона казала: «Чого це ми не можемо танцювати, чого це ви забороняєте?» Так, це її громадянська позиція, хочеш танцювати – танцюй. Але тоді звільняйся і роби, що хочеш. Але вона провідний майстер сцени, не так давно отримала звання народної артистки, до того ж зараз на пів ставки педагог-репетитор у Національній опері».

Крім того, за словами співбесідника видання, керівництво Нацопери в розпал скандалу могло бути на гастролях у Японії. На сайті театру зазначено, що японське турне розпочалося на початку грудня.

Примітно, що напередодні скандалу Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Тепер заклад має назву Національна музична академія України.

Єлизавета Жабська, «Главком»