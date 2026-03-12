Головна Київ Новини
Автомати, рушниці та набої: жителі Бориспільщини легалізують зброю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Автомати, рушниці та набої: жителі Бориспільщини легалізують зброю
З початку декларування до Бориспільського районного управління поліції звернулося 194 особи
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці нагадали, що добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та дає право законно залишити її у себе

У Київській області триває процес добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

У поліції нагадали, що з початку декларування до Бориспільського районного управління поліції звернулося 194 особи, громадяни задекларували 200 одиниць вогнепальної зброї, а саме:

  • 115 одиниць автоматичної зброї,
  • 10 нарізних карабінів та гвинтівок,
  • 64 гладкоствольні рушниці,
  • 11 пістолетів,
  • 163 668 боєприпасів.

«Добровільно здано, без декларування: автомат, два нарізних карабіни, чотири гладкоствольні рушниці, пістолет, а також 266 боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

У Бориспільському районі задекларувати зброю та боєприпаси можна за адресою:

  • м. Бориспіль, вул. Сергія Камінського, 4,
  • телефони сектору контролю за обігом зброї: 068-924-76-70, 093-792-70-00.

Правоохоронці нагадали, що добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та дає право законно залишити її у себе.

Нагадаємо, що 23 червня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Реєстр допоможе автоматизувати облік зброї та зробити отримання дозволів зручним і доступним для пересічних громадян. Основна мета Єдиного реєстру – щоб вся зброя, яка є на руках у громадян, а це 1,3 млн одиниць, була в реєстрі. Це ж стосуватиметься і нової зброї, яка надходитиме в Україну.

25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. 

Теги: декларація зброя Київщина

