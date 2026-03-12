Головна Київ Новини
Підпільну школу при монастирі «Голосіївська пустинь» позбавлено ліцензії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Підпільну школу при монастирі «Голосіївська пустинь» позбавлено ліцензії
Монастир УПЦ МП «Голосіївська пустинь» мав підпільну школу
Рішення КОВА ґрунтується на нормах українського законодавства та результатах перевірки Державної служби якості освіти

Київська обласна військова адміністрація 29 січня 2026 року видала розпорядження про повне анулювання ліцензії приватного ліцею «Ранчо Скул», розташованого в Хотянівці Київської області. Цей заклад фігурував у розслідуванні щодо підпільної школи при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

Зазначається, що рішення КОВА ґрунтується на нормах українського законодавства та результатах перевірки Державної служби якості освіти від 26 січня 2026 року, яка виявила порушення ліцензійних умов закладу освіти.

Своїм розпорядженням КОВА припиняє дію ліцензії від 24 травня 2024 року ТОВ «Хотянівський ліцей «Ранчо Скул» на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової, середньої та профільної середньої освіти за місцем провадження освітньої діяльності у селі Хотянівка. 

У розпорядженні вказано, що Управління документообігу та контролю апарату КОВА має проінформувати ліцензіата щодо рішення про припинення ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У документі також зазначається, що розпорядження може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. 

Також стало відомо, що приватний ліцей «Ранчо Скул» у 2025 році отримав освітню субвенцію в розмірі 190,9 тис. грн, тоді як  у 2026 році фінансування не здійснювалося. 

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працювала підпільна школа, де навчали дітей за радянськими підручниками, показували російські фільми та вчили російських пісень. У школі навчалося понад 60 дітей – учні з першого по дев’ятий клас.

Згодом Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови.

Також повідомлялося, що Міністр освіти і науки Сергій Лісовий анонсував перевірку шкіл, учні яких відвідували підпільну школу монастиря УПЦ МП, що працювала в Києві. На думку Лісового, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні, яка триває майже чотири роки.

Зокрема, в Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували ситуацію щодо школи у Києві, де учні навчалися російською мовою за радянськими підручниками. У церкві заявили, що не знали про цю школу.

До слова, настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Пилипович Андроник) ймовірно, залишив Україну на наступний день після публікації ЗМІ про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в Києві. 

Як повідомлялося, Офіс уповноваженої із захисту державної мови не зміг встановити порушення мовного законодавства у підпільній школі, що діяла на території Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря УПЦ МП. 

Теги: школа Московська церква в Україні

