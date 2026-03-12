«Догляд» за психічно хворою людиною за $6 тис. У Києві викрито схему для ухилянтів

Після отримання останньої частини обумовленої суми – 170 тис. грн чоловіка затримали та повідомили йому про підозру

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 200 грн

У Києві затримали 49-річного чоловіка, який торгував фіктивними документами для виїзду військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв «клієнту» оформити договір по догляду за особою з психічними розладами. Статус опікуна мав стати легальною підставою для відстрочки від призову та дозволив би чоловіку виїхати з країни.

Свою «допомогу» ділок оцінив у $6 тис. Гроші він отримував частинами на банківську картку. Одразу після отримання останнього траншу у 170 тис. грн чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

Повідомляється, що справу розслідують як зловживання впливом та сприяння незаконному переправленню осіб через кордон. Фігуранту загрожує від семи до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.



Суд відправив підозрюваного під варту з можливістю виходу під заставу в розмірі 454 200 грн.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують чергове посилення законодавства щодо мобілізації та проходження військової служби. Станом на березень 2026 року пріоритетом є боротьба з ухиленням від призову та випадками самовільного залишення частин.

Раніше співробітники Державного бюро розслідувань викрили масштабну корупційну схему в одному з провідних державних університетів столиці. Організатори «працевлаштовували» чоловіків призовного віку на наукові посади, що дозволяло їм незаконно отримувати відстрочку від мобілізації та привласнювати бюджетні кошти.