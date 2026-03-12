Дим видно у Києві: у Вишгородському районі спалахнула масштабна пожежа (відео)

Дим над Вишгородським районом. 12 березня 2026 року

Пожежа не пов’язана з останньою повітряною тривогою в Україні

На лівому березі у Вишгородському районі Київщини зафіксовано масштабну пожежу. Стовп густого чорного диму підіймається високо в небо, його добре видно навіть жителям столичної Оболоні та Троєщини. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує «Главком».

На опублікованих кадрах помітна димова завіса, яка йде високо в небо. Причини займання наразі не відомі.

Водночас місцеві пабліки зазначають, що пожежа не пов’язана з останньою повітряною тривогою – вибухів у цьому районі безпосередньо перед задимленням не фіксували.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, о 13:30 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників.