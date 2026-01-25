Євген Нищук анонсував зміни на площі перед Театром Франка

Керівник Театрі Франка обіцяє перенести погруддя Франка і навести лад із парковкою для глядачів

Генеральний директор – художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук заявив про плани комплексного оновлення простору навколо театру. Йдеться про реновацію скверів, перенесення погруддя Івана Франка, впорядкування парковки та створення інклюзивного маршруту для глядачів. Про це він розповів у в рамках спецпроєкту громадської ініціативи «Голка» «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Рік тому, коли я очолив театр, який є брендом і України, і Києва, я сказав собі: театр починається зі скверів навколо нього, і почав реновацію навколотеатрального простору», – зазначив Нищук.

За його словами, вже завершено оновлення скверу навпроти театру, а також підготовлено проєкт реновації скверу ліворуч, де розташоване погруддя Івана Франка.

«Сталінський постамент під ним треба замінити і перенести погруддя на видне місце, бо зараз його не видно – фактично, постамент заховали так, щоб ніхто Каменяра й не бачив», – підкреслив керівник театру.

Окрему увагу він звернув на проблему під’їздів і паркування біля театру.

«Зараз це якийсь хаотичний заїзд транспорту: з самого зранку заїжджають і паркуються працівники офісів, а глядачам потім до театру неможливо під’їхати. Так не має бути», – наголосив Нищук.

Він додав, що ситуацію необхідно врегулювати так, аби ввечері відвідувачі мали передбачуване місце для зупинки й могли безперешкодно потрапити на виставу.

Також Євген Нищук акцентував на необхідності створення інклюзивного простору для маломобільних глядачів, зокрема поранених ветеранів.

«Дорога від Майдану по вулицях Городецького і Заньковецької не придатна для маломобільних наших глядачів. У мене є вже розроблений план від початку Майдану до входу в театр, який би зробив увесь цей шлях інклюзивним», – зазначив він.

Серед інших ініціатив – створення нового театрального майданчика та вшанування пам’яті Леся Курбаса, який очолював театр у 1920-х роках.

«Є вже важливий проєкт пам’яті Леся Курбаса. Він же керував цим театром з 1924 по 1926 роки. Про це ніхто не говорить! Як і про те, що він жив у знаменитому Будинку з химерами архітектора Владислава Городецького – це сусідній з нами будинок (зараз це офіційна резиденція Президента України – ред.). На місці одного з наших складів ми робимо ще один майданчик – «сцену під химерами». Хочу, щоб там постав новий, модерний, експериментальний, неакадемічний простір, який би говорив про важливі речі», – сказав Нищук.

Лесь Курбас говорив: «Суспільство буде завтра таким, який є театр сьогодні»

Крім того, керівник театру наголосив на важливості належного фінансування культури.

«Фінансування культури не повинно бути на останньому місці, адже культура завжди була зброєю», – підсумував він.

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві анонсував відкриття третьої сцени – камерного простору «Сцена під химерами».

Раніше Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка вшанував пару своїх відданих глядачів, науковців Олесю Сокур та Ігоря Зиму, яких рік тому вбила Росія.