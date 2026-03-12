Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обрано голову Ради суддів України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обрано голову Ради суддів України
Саліхова обрано головою РСУ
фото: sud.ua

Суддя Київського апеляційного суду став головою Ради суддів

Головою нового складу Ради суддів України обрано суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РСУ.

Делегати з'їзду переобрали склад Ради суддів України. За результатами голосування до РСУ було обрано 30 членів. Ще два члени Ради – по одному від місцевих загальних судів та від місцевих господарських судів, делегати з'їзду вирішили дообрати на наступному з'їзді суддів України.

За результатами обговорення на посаду голови Ради суддів України було запропоновано кандидатуру Віталія Саліхова – суддю Київського апеляційного суду. Інших кандидатур не висували.

За підсумками таємного голосування головою Ради суддів України було обрано Віталія Валерійовича Саліхова. Заступником голови Ради суддів України став Володимир Соколов – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.  Секретарем обрано Тетяну Дмитрівну Гребенюк – суддю господарського суду Київської області.

Рада суддів України – колегіальний орган, що в період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив Максима Сав’юка та Віталія Махінчука членами Вищої ради правосуддя.

Теги: суд суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд визнав власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька колаборантом. Проте він не сів за ґрати, а повертає мільйони, арештовані раніше
Джекпот колаборанта. Держава без бою віддала 122 млн грн Судові хроніки
20 лютого, 12:55
Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно розпочала судову тяганину з Гарвардським університетом
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
16 лютого, 18:02
Польща судитиме двох працівників «Укрзалізниці» за незаконне перевезення українців
Польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці»
17 лютого, 19:06
Трамп запевнив своїх прихильників, що юристи Білого дому вже шукають способи перезапровадити тарифи
Трамп назвав рішення Верховного суду щодо його тарифів «ганьбою»
20 лютого, 18:44
Білий дім заявляє, що будівництво фінансується за рахунок приватних пожертв, зокрема самого Трампа
Суд дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали в Білому домі
27 лютого, 03:20
Герман Галущенко
Адвокати Галущенка стверджують, що свідки не підтвердили причетність їхнього клієнта до корупційних схем
3 березня, 11:29
Адміністрація Дональда Трампа незаконно визнала компанію Anthropic загрозою для нацбезпеки США
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
10 березня, 15:47
За коментар у соцмережі чоловік сидітиме у в'язниці
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
Вчора, 14:35
Нікола Ріццолі визнав помилку рефері Миколи Балакіна
«Мав би бути вилучений»: куратор арбітрів розібрав резонансне суддівство Балакіна
Сьогодні, 15:59

Новини

Обрано голову Ради суддів України
Обрано голову Ради суддів України
Дим видно у Києві: у Вишгородському районі спалахнула масштабна пожежа (відео)
Дим видно у Києві: у Вишгородському районі спалахнула масштабна пожежа (відео)
«Догляд» за психічно хворою людиною за $6 тис. У Києві викрито схему для ухилянтів
«Догляд» за психічно хворою людиною за $6 тис. У Києві викрито схему для ухилянтів
Автомати, рушниці та набої: жителі Бориспільщини легалізують зброю
Автомати, рушниці та набої: жителі Бориспільщини легалізують зброю
Ремонт сходів на Центральному вокзалі Києва: як потрапити на північну платформу
Ремонт сходів на Центральному вокзалі Києва: як потрапити на північну платформу
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua