Обрано голову Ради суддів України

Суддя Київського апеляційного суду став головою Ради суддів

Головою нового складу Ради суддів України обрано суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РСУ.

Делегати з'їзду переобрали склад Ради суддів України. За результатами голосування до РСУ було обрано 30 членів. Ще два члени Ради – по одному від місцевих загальних судів та від місцевих господарських судів, делегати з'їзду вирішили дообрати на наступному з'їзді суддів України.

За результатами обговорення на посаду голови Ради суддів України було запропоновано кандидатуру Віталія Саліхова – суддю Київського апеляційного суду. Інших кандидатур не висували.

За підсумками таємного голосування головою Ради суддів України було обрано Віталія Валерійовича Саліхова. Заступником голови Ради суддів України став Володимир Соколов – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Секретарем обрано Тетяну Дмитрівну Гребенюк – суддю господарського суду Київської області.

Рада суддів України – колегіальний орган, що в період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив Максима Сав’юка та Віталія Махінчука членами Вищої ради правосуддя.