Ремонт сходів на Центральному вокзалі Києва: як потрапити на північну платформу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ремонт сходів на Центральному вокзалі Києва: як потрапити на північну платформу
На час ремонту пасажирам рекомендують користуватися альтернативним шляхом – через вхід на платформу, що розташований біля ТЦ «Полісся»
фото з відкритих джерел

Ремонт триватиме з 12 по 14 березня 2026 року

На станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Про це повідомила «Укрзалізниця», інформує «Главком».

Зазначається, що головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Ремонт триватиме з 12 по 14 березня, через це закрили сходи з Пішохідного мосту до Північної платформи №2 (спуск з боку Приміського вокзалу).

Зміни насамперед торкнуться пасажирів київської кільцевої електрички Kyiv City Express, які прямують зі Святошина на Дарницю через «Вокзальну», а також тих, хто користується приміськими рейсами. На час ремонту пасажирам рекомендують користуватися альтернативним шляхом – через вхід на платформу, що розташований біля ТЦ «Полісся».

Нагадаємо, до 31 березня частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. У вказаний період фахівці ШЕУ Шевченківського району ремонтуватимуть сходові марші. Роботи виконуватимуть з почерговим обмеженням кожної вхідної групи.

Теги: Київ Укрзалізниця ремонт вокзал

