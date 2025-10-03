Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 4-5 жовтня

Вікенд у Києві обіцяє багато подій від історичних лекцій і мистецьких виставок до гучних концертів та квіткового фестивалю

Цими вихідними, 4-5 жовтня, Київ дарує безліч нагод для культурного відпочинку. У столиці відбудуться виставки, театральні прем’єри, концерти та стендапи, тож кожен знайде щось для себе – від наукових лекцій і прогулянок музеями до масштабних шоу та прогулянки квітковою виставкою. Зокрема, у Палаці «Україна» відбудеться концерт Святослава Вакарчука, у Молодому театрі покажуть пластичну драму «Праматері степів», а на Співочому полі триває виставка хризантем «Зодіаки».

«Главком» зібрав для вас найцікавіші події, які відбудуться у Києві 4-5 жовтня.

Зміст

Музеї

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

до 5 жовтня – інтерактивна виставка для підвищення медіаграмотності #ДезАут;

до 12 жовтня – Третє українське бієнале цифрового та медіа мистецтва – UBiennale 2025«Поле Пам’яті. Час Відновлення»;

до 12 жовтня – виставка «Позивний: Художник».

Заходи до Дня захисників і захисниць України

4 жовтня о 15:00 – музейне заняття «Таємний код гербі» (для дітей 10-14 років, реєстрація в соцмережах Музею)

5 жовтня о 15:00 – лекція «Зі щитом або на щиті. Aut cum scuto, aut in scuto», реєстрація в соцмережах Музею.

5 жовтня, 13:00 – прогулянка садибою «Та тут же жив Грушевський!»;

5 жовтня, 13:00 – авторська пішохідна екскурсія «Domina clarissima Надія Суровцова, родом із України, із Києва»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 2 листопада – виставка молодих українських художниць Landentity;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

На замовлення – лекція «Внесок євреїв у розвиток світового фотомистецтва».

Виставка «Нескінченність любові»

Анжеліка Рудницька – легендарна авторка й ведуча першого українського хіт-параду «Територія А», співачка, викладачка сценічного мистецтва та громадська діячка. Музей-майстерня І.П. Кавалерідзе запрошує пірнути у світобачення Анжеліки Рудницької. Ви побачите шість серій робіт, виконаних у голковій техніці з бісером та сухозліткою.

Також матимете змогу задонатити на офіційний збір мисткині для ЗСУ та отримати листівки з її роботами.

Коли: виставка працює до 10 жовтня

Місце проведення: Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе у м. Києві, Андріївський узвіз, 21.

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

Наукова лекція «Покрова – День українського козацтва»

Упродовж століть Богородиця була покровителькою українського війська, і не лише козаків та воїнів Української Повстанської Армії. Коли ж виникло це свято? Чому саме Покрова Богородиці стала головним святом українського війська, чому Січові церкви були присвячені Покрові і на цей день призначались великі козацькі загальні ради? Про все це та багато іншого з історії мілітарної та духовної культури України йтиметься на лекції Дмитра Гордієнка у Музеї гетьманства в неділю 5 жовтня.

Коли: 5 жовтня, 12:00

Місце проведення: Музей гетьманства, вул. Спаська 16-Б (ст.м. Контрактова площа).

Екскурсія «Корифеї українського театру» – на замовлення;

Екскурсія «Лесь Курбас – людина, яка була театром» – на замовлення;

Оглядова екскурсія «Історія українського театру і музики» – на замовлення.

Виставка «Спостерігаючи тишу»

У Музеї Марії Заньковецької (філія Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) проходить персональна художня виставка «Спостерігаючи тишу» талановитої української художниці, чоенкині Міжнародного артоб'єднання «Повертайся живим» Олени Олексієнко.

Коли: 4-5 жовтня, 10:00-17:00

Місце проведення: Будинок-музей М. Заньков, вул. Велика Васильківська, 121.

до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».

до 1 грудня – виставка «Пилип Орлик. Шлях гетьмана».

до 30 жовтня – виставка марок «Чарівний світ людських захоплень».

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

5 жовтня, 15:00 – читай-портик у Музеї Ханенків запрошує в подорож до Стародавнього Єгипту.

4 жовтня о 12.00 – фестиваль живої історії «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

Виставка «Дарницька фортеця»

Виставка присвячена обороні столиці у лютому-березні 2022 року. Відвідувачі побачать на власні очі, як запекла оборона Києва, що за планами ворога мала тривати лише кілька днів, стала прикладом стратегічної перемоги. Та дізнаються про ключову роль 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ та 126 батальйону Дарницького району, які стали надійним щитом столиці.

На виставці представлені унікальні матеріали з Київської оборонної операції: фотографії, відео та артефакти з місць боїв. Серед експонатів – контейнер від українського протитанкового комплексу «Стугна-П», з якого було знищено перший російський танк під Скибином.

Коли: середа – неділя з 11:00 до 18:00.

Місце проведення: Музей окупації Києва, вул. Дениса Антіпова 49/1.

Театри

4 жовтня, 18:00 – вистава «Синій автомобіль»;

4 жовтня, 18:00 – вистава «Попіл»

4 жовтня, 18:00 – вистава «Три швидкі та модні у цьому сезоні перукарки»;

5 жовтня, 14:00 – авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»;

5 жовтня, 18:00 – вистава «Метод Гронхольма»;

5 жовтня, 18:00 – вистава «Праматері степів».

Вистава «Синій автомобіль»

Виставу «Синій автомобіль» поставив Ігор Славинський – актор і режисер, відомий телеведучий. В основі спектаклю – п’єса одного з найпопулярніших українських сучасних драматургів Ярослава Стельмаха. Це своєрідна сповідь автора про те, як непросто бути творчою людиною, як важко іноді народжуються звичайні слова, з них речення, а з речень – твори, які потім стають книгами, що інколи недбайливо покриваються пилом на бібліотечних полицях. Життя письменника – штука тяжка, але водночас страшенно цікава.

Усі складності характеру такої творчої особистості з успіхом демонструє добре відомий киянам актор Олексій Вертинський. У ролі «А», єдиного героя цієї моновистави, артист тримає глядача у цікавості й напрузі з першої до останньої хвилини, розповідаючи у короткому спектаклі про довге і змістовне життя свого персонажа.

Коли: 4 жовтня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Вистава «Праматері степів

«Праматері степів» – пластично-драматична вистава про силу, свободу та любов. Чи можливо знайти любов у світі, де панує війна і безжальні звичаї? У причорноморських степах VII століття до н.е. розгортається історія косачок – гордих амазонок, які живуть за власними законами. Їхня краса і міць – це їхня зброя, а незалежність – їхня сутність. Але що станеться, коли одна з них, молода Амага, піде проти традицій, шукаючи не лише свободи, але й справжнього кохання?

Протистояння з воїнами-скіфами перетворюється на випробування для двох народів, що сплітаються в тенета почуттів і битви. Героїня мусить обрати: любов чи обов’язок, традиція чи власний шлях.

Коли: 5 жовтня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Дитячий простір «У світі казок»:

4 жовтня 11:00, 13:00 – вистава «Пан Коцький» (жартівлива опера);

5 жовтня 11:00, 13:00 – вистава «Лелія».

4 жовтня 18:00 – вистава «Одеса. Шалене кохання»;

5 жовтня 18:00 – вистава «Double doubke, або Загадкова пастка».

Вистава Памела, або... як убити бабцю

Три шахраї, рятуючись від переслідування поліції, приходять у будинок до самотньої бабусі-«божої кульбаби» Памелі Кронки. Їм на думку спадає блискуча думка – застрахувати Памелу, влаштувати їй нещасний випадок і отримати гроші. Але Памела своєю чистотою, вірою в людей та любов'ю до них змушує шахраїв зрозуміти, що гроші в житті – не найголовніше.

Коли: 5 жовтня, 19:00

Місце проведення: Театр «Браво», вулиця Олеся Гончара, 79.

Концерти

«Святослав Вакарчук. Нове знайоме»

4 та 5 жовтня 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Святослава Вакарчука. Його ім’я відоме навіть тим, хто взагалі не цікавиться музикою. Святослав Вакарчук – справжня легенда. Його пісні – саундтрек нашої незалежності. На концерті артист виконає для слухачів хіти, на яких виросло не одне покоління. Зокрема, на концерті звучатимуть такі хіти виконавці, як «Коли ми двоє», «Місто весни», «На небі», «Без бою», «Не йди».

Коли: 4-5 жовтня, 18:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт «Музична платформа України»

Наймасштабніший концертний проєкт України запрошує на чергову унікальну подію. «Музична платформа України» традиційно збирає на одній сцені усіх зірок. На глядачів чекає чимало приємних сюрпризів, які зроблять цей вечір особливим.

Коли: 4 жовтня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Стендап «Комедійно-поведінкова терапія»

Комедійно-поведінкова терапія – гумористичний захід, на якому коміки та кваліфікований психолог намагаються вирішити анонімні проблеми глядачів. Вирішувати ваші проблеми будуть:

Психологиня Діна Веселкова.

Ануар Айяд – заслужений уролог України.

Магамед Мурадов – найсмішніший лезгін з Оболоні.

Раміль Янгулов – людина з комедійним розладом особистості.

Коли: 4 жовтня, 18:00

Місце проведення: 3B Cafe, вул. Хорива, 23.

Імпровізаційне шоу «Ти б здивувався?»

Імпровізаційне шоу «Ти б здивувався?» – кожен розповідає свою історію від якої він здивувався, а інші вигадують варіанти розвитку подій, щоб здивувати його ще більше.

Для вас жартуватимуть:

Тютюн Дмитро

Носов Дмитро

Геній Роман

Лузанов Олег.

Коли: 4 жовтня, 16:00

Місце проведення: Підвал Культури, вул. Гончара, 30а.

Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі

У столичному парку Співоче до 26 листопада триває тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».

За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.

Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00

Місце проведення: Співоче поле, вул. Лаврська, 31.