Секрети All Inclusive: 11 помилок, які роблять туристи на відпочинку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Секрети All Inclusive: 11 помилок, які роблять туристи на відпочинку
Відпочиваючи у готелі слід звернути увагу на низку особливостей
фото: freepik.com

Готелі all Inclusive пропонують насичену програму: від йоги та аеробіки до майстер-класів з рукоділля та культурних заходів

Хоча відпочинок у форматі all inclusive здається простим способом заощадити гроші та час, туристи часто роблять помилки, які призводять до розчарувань. Туристичний портал Fodor's поділився ключовими порадами, які допоможуть відпочивальникам отримати максимум задоволення від перебування на курортах «все включено», пише «Главком».

11 речей, які ніколи не слід робити на курорті «все включено»

1. Вважати, що СПА-центр безкоштовний. Завжди уточнюйте умови відвідування басейнів і СПА-процедур під час заселення.

2. Харчуватися лише в буфеті. Якщо ваш пакет включає ресторани «а-ля карт», скористайтеся можливістю повечеряти вишуканими стравами в особливій атмосфері, а не лише у форматі «шведський стіл».

3. Відмовлятися від обслуговування номерів. Якщо послуга включена, її можна використати для тихої вечері у номері після насиченого дня.

4. Пропускати фітнес-заняття. Більшість курортів пропонують спортивні активності без додаткової плати. Проте завжди читайте умови, а на популярні заняття краще записуватися заздалегідь.

5. Не бронювати столики в ресторанах. Хороші ресторани швидко заповнюються. Забронюйте столики на весь термін перебування одразу після заселення.

6. Проводити час лише на території готелю. Завжди досліджуйте околиці. Часто цікаві екскурсії можна замовити безпосередньо на стійці реєстрації готелю.

7. Не досліджувати атмосферу курорту. Перед бронюванням переконайтеся, що готель відповідає вашим потребам (сімейний, романтичний, для відпочинку з друзями).

8.Не давати чайові персоналу. Заохочення персоналу за гарне обслуговування вважається хорошим тоном.

9. Не брати спорядження для водних видів спорту. Багато пляжних готелів включають у вартість оренду каяків, снорклінгу або сапбордів. Уточніть це і скористайтеся пропозицією.

10. Випивати занадто багато в перший вечір. Хоча напої зазвичай безкоштовні, варто тримати себе в рамках, щоб перший вечір не закінчився погано. Перший вечір варто використати, щоб тверезо оцінити всі пропозиції курорту.

11. Не звірятися з розкладом дня. Готелі пропонують насичену програму: від йоги та аеробіки до майстер-класів з рукоділля та культурних заходів. Усю інформацію шукайте в щоденному розкладі, застосунку або на екранах готелю.

Нагадаємо, представники турецького турбізнесу вчергове заговорили про необхідність зниження цін у готелях та скасування all inclusive.

До слова, німецький туроператор Schauinsland-Reisen анонсував нову для Туреччини концепцію «все включено» – Light All Inclusive (Al Light), до якої не входить алкоголь. 

