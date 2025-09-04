Турист отримав шокуючий рахунок на €63 тис. в Іспанії: деталі екстравагантної вечері

Найдорожча вечеря в Іспанії була зафіксована на Майорці

У курортному місті Пальманова на іспанському острові Майорка група туристів отримала приголомшливий рахунок на суму €63 тис. Про це пише «Главком» із посиланням на Express. Цей чек за одну вечерю швидко став вірусним у соціальних мережах, викликавши бурхливе обговорення.

Екстравагантна вечеря

Рахунок був виписаний на групу з 18 відвідувачів, яка, судячи з усього, не шкодувала грошей. Заклад, який оприлюднив фотографію чека, не розкрив точних деталей замовлення, але натякнув, що до нього входила велика кількість «різної риби», а також елітні напої. Ще одним пунктом у рахунку є послуга паркування автомобілів, яка є частиною розкішного сервісу ресторану.

Вражаюча сума відображає розкішну та щедру вечерю, що включала найдорожчі позиції меню.

Чутки про знаменитого гостя

Ресторан, викладаючи фото чека, натякнув, що серед їхніх гостей міг бути відомий американський спортсмен. Ця заява лише підігріла інтерес громадськості, викликавши хвилю спекуляцій щодо особистості таємничого багатія. Хоча ім'я не було підтверджено, цей епізод став яскравим прикладом екстравагантних витрат, які іноді супроводжують відпочинок заможних туристів.

Майорка – один із найбільших островів Балеарських островів, відомий як популярне місце відпочинку. Острів має прекрасні чисті води та приголомшливі пляжі. Острів щороку приваблює мільйони відвідувачів.

Інцидент став локальною сенсацією та привернув увагу світових ЗМІ. Він підкреслив, що на Майорці, популярному напрямку для відпочинку, можна знайти заклади, які готові задовольнити найвибагливіші запити клієнтів.

До слова, на популярному іспанському курорті Майорка запровадили нові правила, які можуть обійтися туристам у сотні євро. Покупці, які придбають товари у нелегальних вуличних продавців, ризикують отримати штраф у розмірі до €600. Нові обмеження, що почали діяти цього літа, спрямовані на боротьбу з незаконною торгівлею.