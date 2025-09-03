Головна Світ Соціум
Експертка з подорожей радить одну із приморських столиць Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Столиця Естонії має багато місць, які будуть цікавими туристу
фото із відкритих джерел

Експертка назвала Таллінн альтернативою для туристів, які не хочуть натовпів 

Якщо ви втомилися від переповнених туристами грецьких островів та іспанських курортів, Таллінн може стати ідеальною альтернативою. Експертка з подорожей Джоанн Лінн з компанії Riviera Travel назвала столицю Естонії одним із найкращих місць для спокійного та культурного відпочинку. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.

Лінн радить Таллінн як один із чотирьох напрямків, де можна уникнути натовпу, і описує його як «чарівне місто, повне барвистої архітектури», що ідеально підходить для тих, хто шукає «культурний відпочинок у красивому, спокійному місці».

Чим зайнятися в Таллінні?

Таллінн відомий своїм чудово збереженим середньовічним Старим містом, яке поділяється на дві частини:

  • Нижнє місто (Vanalinn): Найбільш жвава частина Старого міста, де розташована Ратушна площа (Raekoja Plats) з брукованою мостовою та Ратушею XIII століття. Тут же знаходиться Ратушна аптека XV століття, яка досі працює і де можна побачити старовинні лікарські засоби.
  • Верхнє місто (Toompea): Урядовий район, де розташований замок Тоомпеа – фортеця, якій понад 800 років.
    Експерт також радить відвідати Бастіонні тунелі XVII-XVIII століть, які колись були частиною укріплень міста.

Джоанн Лінн також зазначила, що «близькість Таллінна до пляжів дозволяє поєднати відпочинок на морі та культурний туризм».

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у серії жорстоких нападів на жінок у популярному іспанському курортному місті Коста Кальма. З грудня 2024 року там було скоєно кілька нападів, коли невідомий чоловік проникав у готельні номери і завдавав тяжких травм жінкам, які там проживали. 

Теги: відпочинок Естонія туризм місто

