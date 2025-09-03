Експертка з подорожей радить одну із приморських столиць Європи

Столиця Естонії має багато місць, які будуть цікавими туристу

Експертка назвала Таллінн альтернативою для туристів, які не хочуть натовпів

Якщо ви втомилися від переповнених туристами грецьких островів та іспанських курортів, Таллінн може стати ідеальною альтернативою. Експертка з подорожей Джоанн Лінн з компанії Riviera Travel назвала столицю Естонії одним із найкращих місць для спокійного та культурного відпочинку. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.

Лінн радить Таллінн як один із чотирьох напрямків, де можна уникнути натовпу, і описує його як «чарівне місто, повне барвистої архітектури», що ідеально підходить для тих, хто шукає «культурний відпочинок у красивому, спокійному місці».

Чим зайнятися в Таллінні?

Таллінн відомий своїм чудово збереженим середньовічним Старим містом, яке поділяється на дві частини:

Нижнє місто (Vanalinn): Найбільш жвава частина Старого міста, де розташована Ратушна площа (Raekoja Plats) з брукованою мостовою та Ратушею XIII століття. Тут же знаходиться Ратушна аптека XV століття, яка досі працює і де можна побачити старовинні лікарські засоби.

Верхнє місто (Toompea): Урядовий район, де розташований замок Тоомпеа – фортеця, якій понад 800 років.

Експерт також радить відвідати Бастіонні тунелі XVII-XVIII століть, які колись були частиною укріплень міста.

Джоанн Лінн також зазначила, що «близькість Таллінна до пляжів дозволяє поєднати відпочинок на морі та культурний туризм».

