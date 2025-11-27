У столичних лісах висаджено понад двісті тисяч маленьких сосен та дубів (фото)

фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

За осінній період у Києві висадили майже 80 тисяч сіянців

У Києві завершили річну кампанію з відтворення та збереження лісів. З'явилися 9,1 га нових лісових насаджень. Для цього висадили понад 234 тисячі сіянців, із яких 179 тисячі – хвойні породи. Про це повідомдяє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

«Лісопаркові господарства використовують сіянці, вирощені в місцевих розсадниках, які краще пристосовані до міського клімату. Результат буде помітний через кілька років, коли ці дерева стануть частиною зелених зон столиці», – зазначив виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Павло Іванов.

За осінній період у Києві висадили майже 80 тисяч сіянців, із них близько 52 тисяч – хвойних порід.

Як розповіла виконувачка обов'язків генерального директора КО «Київзеленбуд» Ольга Манько, основними породами стали дуб і сосна звичайна, які є основою формування лісових масивів столиці.

Загальна площа земель, підпорядкованих столичним лісопарковим господарствам у межах міста, становить майже 32 тисяч гектарів.

У 2024 році у столичних парках, скверах та на бульварах висадили понад 8,2 тис. дерев, понад 88 тис. кущів та 6,4 млн квітів. Також заліснено 11,7 га площ міських лісів та висаджено понад 242 тисячі сіянців.

У місті триває робота з наповнення онлайн-мапи дерев, які перебувають на балансі міста.