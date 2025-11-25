Письменниця хоче написати книжку про Фаріон. Донька загиблої проти

Роза Туманова хоче написати книгу про Фаріон, але донька Фаріон проти

Софія Особа заявила, що буде захищати пам’ять матері від перекручень фактів, але авторка проєкту наголошує на праві писати біографію на основі відкритих джерел

Засновниця видавництва «Трояндовий Бастіон», письменниця, журналістка Роза Туманова заявила, що оголосила намір написати біографію Ірини Фаріон, бо така книга потрібна українцям, а її допис довів суспільний інтерес до теми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис письменниці.

Донька Ірини Фаріон Софія опублікувала допис у соцмережі, де заявила про намір «стояти на сторожі пам’яті» своєї матері. Вона наголосила, що має моральне та юридичне право захищати ім’я Ірини Фаріон від «двозначних тлумачень та перекручень фактів» і у разі порушень готова звертатися до суду за статтею 277 Цивільного кодексу України.

Донька мовознавиці критикує план Туманової оголосити краудфандинг на створення біографії, стверджуючи, що сім’я Фаріон на таку ініціативу згоди не давала.

За її словами, інформація про життя Ірини Фаріон доступна у відкритих джерелах – інтерв’ю, лекції, виступи та YouTube-канал матері.

«Ще раз хочу застерегти: усі охочі, які паразитуватимуть на імені моєї мами, отримають якісний цивільний позов, бо я стоятиму на сторожі памʼяти про Ірину Фаріон. P.S. Моя мама би сказала, що «роза - то не троянда». Мама зналася на квітах», – написала донька Ірини Фаріон.

Письменниця та засновниця видавництва «Трояндовий Бастіон» Роза Туманова відреагувала на критику Софії Особої щодо наміру написати біографію Ірини Фаріон. Туманова пояснила, що книга готуватиметься чесно, без вигадок про приватне життя.

«Варто підкреслити ще раз, що пам'ять відомої та публічної особистості, як Ірина Дмитрівна, не належить родині, а є історичним надбанням. Жодна з родин не має монополії на написання книги про відому особистість. Я, зокрема, маю абсолютно право писати біографію, притримуючись достовірності, відкритих джерел, відсутності вигадок про приватне життя, тобто як і описувала свою майбутню роботу», – йдеться у дописі письменниці Рози.

Роза Туманова також прокоментувала допис Софії, яка звинуватила її в можливому «паразитуванні» на імені Ірини Фаріон та сумнівних мотивах фінансування біографії.

Туманова назвала ці натяки наклепом, який принижує її честь і гідність (ст. 297, 280, 23 ЦКУ), і закликала до публічного спростування. Вона наголосила на прозорості краудфандингового збору та повазі до свого імені, яке має особисте значення. «Також пані Фаріон якось підписувала мені свою книгу «Мовна норма: знищення, пошук, віднова», як «Квітці», бо точно гарно зналася в квітах», – йдеться у дописі Рози.

Нагадаємо, що Ірина Фаріон була налаштована щодо війни оптимістично, дивилася на неї, як на шанс позбутися пут колоніалізму. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів соратник мовознавиці, сержант П’ятої штурмової бригади, заступник голови ВО «Свобода» Юрій Сиротюк.