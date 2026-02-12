У Деснянському районі столиці запроваджено екстрені відключення світла

Через масовану атаку 12 лютого 2026 року частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики

Для інших жителів Києва застосовуються тимчасові графіки

У Києві 107 тис. родин тимчасово без світла після нічної масованої російської атаки. У Деснянському районі міста енергетики запровадили екстрені відключення електроенергії, графіки там не діють. Про це повідомили у ДТЕК, інформує «Главком».

«Ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Наразі у Деснянському районі Києва діють екстрені відключення світла. Для інших жителів міста застосовуються тимчасові графіки.

Сьогодні вночі, 12 лютого, Росія атакувала Київ. Станом на ранок наслідки зафіксовані на трьох локаціях у Дніпровському та Дарницькому районах. Відомо, що внаслідок нічної атаки у Києві двоє постраждалих.

У Дарницькому районі уламки російського БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.

За словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, в які цілила РФ. Майже 2,5 тис. столичних будинків опинилися без тепла.

До слова, понад 1100 будинків у Києві залишаються без опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ після масованих атак росіян на енергосистему. Поки одні експерти сподіваються на повне відновлення столичної енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 року, а інші прогнозують, що на відновлення ТЕЦ знадобиться два-три роки, власники станції – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» – дають більш стримані прогнози: про генерацію світла на об'єкті наразі не йдеться, а часткове повернення тепла можливе не раніше ніж за два місяці. «Главком» зібрав думки експертів про імовірні терміни відновлення Дарницької ТЕЦ.