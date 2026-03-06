Головна Київ Новини
У метро на станціях з’явилися мокрі плями: чи безпечно це для пасажирів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Станція метро Мінська у Києві
фото з відкритих джерел

У метрополітені стверджують, що всі випадки появи вологи перебувають під цілодобовим контролем технічних служб

У період активного танення снігу, затяжних злив або різких температурних коливань пасажири київського метро дедалі частіше помічають на станціях мокрі плями чи локальні протікання. У КП «Київський метрополітен» заспокоюють: такі явища є прогнозованими та пов’язані передусім із конструктивними особливостями підземних споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичного метрополітену.

Як зазначають фахівці підприємства, більшість станцій столичної підземки розташовані на значній глибині та постійно взаємодіють із навколишнім середовищем. Головним чинником тут виступають ґрунтові води. Під час рясних опадів або танення снігу їхній рівень суттєво підвищується, що створює додатковий тиск на тунелі та подекуди призводить до появи вологи в окремих місцях. 

У метрополітені наголошують, що всі подібні випадки перебувають під цілодобовим контролем технічних служб. Протікання намагаються оперативно ліквідовувати у межах поточного утримання та під час планових ремонтів, застосовуючи сучасні гідроізоляційні матеріали.

Водночас у Київському метрополітені підкреслюють, що подібні явища є типовими для підземних транспортних споруд у різних країнах світу і не впливають на безпеку пасажирів. «Безпека руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечені», – наголошують у підприємстві.

Крім того, на деяких станціях, зокрема «Іподром», іноді тимчасово відкривають технічні отвори у підвісній стелі. Це необхідно для провітрювання простору та перевірки стану конструкцій.

Нагадаємо, на станції метро «Лукʼянівська» продовжуються роботи з почергової заміни вхідних груп дверей. Під час робіт станція «Лук'янівська» працюватиме без змін у режимі роботи на обидва виходи.

До слова, у застосунку «Київ Цифровий» з’явилися розширені сповіщення про роботу міського транспорту. Тепер користувачі можуть миттєво дізнаватися про зачинені вестибюлі метро або затримки потягів кільцевої електрички. 

