Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сніговий колапс у Києві: місто другий день стоїть у заторах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Сніговий колапс у Києві: місто другий день стоїть у заторах
Серйозний затор біля метро «Чернігівська» у напрямку «Лісової». 17 лютого 2026 року
фото з відкритих джерел

Попри звіти влади про прибирання снігу, кияни масово скаржаться на стан тротуарів, які перетворилися на ковзанку

Київ уже другий день потерпає від снігопаду. Сьогодні, 17 лютого, столицю паралізували затори, громадський транспорт курсує з відхиленнями від графіка, а на зупинках вранці утворилися натовпи людей, які не могли вчасно дістатися на роботу. Про це повідомляє «Главком».

З самого ранку «Київпастранс» повідомляв про  затримки руху через негоду. Зокрема, було зафіксовано збої на таких напрямках:

  • Автобус № 69 затримувався по вул. Дзюби в напрямку станції метро «Палац Спорту».
  • Автобус № 33Т затримувався через ДТП на Броварському проспекті за участі сторонніх автомобілів.
  • Автобус № 44 також затримувався через ДТП за участі сторонніх автомобілів вул. Алішера Навої.

Зараз рух на цих маршрутах відновлено, але транспорт курсує з відхиленням від графіка. 

Біля станції метро «Чернігівська» утворився величезний затор у напрямку «Лісової» – пасажири змушені залишати транспорт і йти пішки. 

Серйозний затор біля метро «Чернігівська» у напрямку «Лісової»
Серйозний затор біля метро «Чернігівська» у напрямку «Лісової»
фото з соцмереж
Через затори люди йдуть пішки до метро «Лісова»
Через затори люди йдуть пішки до метро «Лісова»
фото з соцмереж

У КМДА заявляють про активну роботу спецтехніки. За офіційними даними, залучено 256 одиниць техніки «Київавтодору» та понад три тисячі прибиральників. У мерії закликають водіїв не залишати авто на узбіччях, аби не блокувати роботу комунальників.

Комунальники ведуть боротьбу зі снігом у столиці
Комунальники ведуть боротьбу зі снігом у столиці
фото: КМДА

Попри звіти влади, кияни масово скаржаться на стан тротуарів, які перетворилися на ковзанку. Як з’ясували журналісти Telegraf, проблема з ожеледицею має системну причину. Згідно з документами Київради, щонайменше чотири райони столиці провалили підготовку до зими у частині закупівель. Дарницький та Деснянський райони взагалі не закупили технічну сіль на цей сезон. Дніпровський та Святошинський райони також не проводили закупівель, намагаючись обійтися залишками з минулих років. 

Нагадаємо, ожеледиця у Києві триває з неділі, 15 лютого. Сьогодні, 17 лютого, у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).  

Читайте також:

Теги: затор громадський транспорт метро кияни транспорт снігопад Київпастранс Київ місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Плачков не надто вірить у перспективи розподіленої енергогенерації для Києва
«Наша енергетика будувалася з розрахунком на ядерну війну». Ексміністр Іван Плачков – про те, чи вистоїмо ми цієї зими
30 сiчня, 13:20
Повітряна тривога у Києві тривала більше трьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше трьох годин
20 сiчня, 03:51
Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах
«Більшість дронів вдалося збити, але..». Зеленський розповів про атаки на міста
27 сiчня, 13:19
Тривога в Києві тривала майже чотири години
Тривога в Києві тривала майже чотири години
7 лютого, 07:28
У столиці функціонують «Пункти незламності», де можна зігрітися та підзарядити техніку
Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла
Вчора, 18:55
Дівчина з домашнім улюбленцем на Київському морі, січень 2026 року
Німецький фотограф показав зимові розваги на замерзлому Київському морі (фото)
26 сiчня, 13:02
Загальна площа засмічення складає майже 0,7 га
Прокуратура просить Кличка прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на Осокорках
29 сiчня, 14:29
Правоохоронців викликали працівники комунальних служб, щоб ті були присутні під час аварійного відкриття дверей
У Києві знайдено муміфіковане тіло чоловіка, якого роками ніхто не шукав
30 сiчня, 12:31
Поліцейські затримали вимагача «на гарячому» безпосередньо у приміщенні медустанови під час отримання всієї суми хабаря
Гроші за безкоштовну довідку для ветерана ЗСУ: у Києві затримано експрацівника лікарні
12 лютого, 13:18

Новини

Сніговий колапс у Києві: місто другий день стоїть у заторах
Сніговий колапс у Києві: місто другий день стоїть у заторах
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві суд виніс вирок домашній кривдниці
Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві суд виніс вирок домашній кривдниці
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)
Ракетний удар по Київській телевежі: заочну підозру отримав ще один генерал РФ
Ракетний удар по Київській телевежі: заочну підозру отримав ще один генерал РФ
ДТП на Фастівщині: водій Lanos врізався в стовп
ДТП на Фастівщині: водій Lanos врізався в стовп

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua