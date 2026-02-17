Сніговий колапс у Києві: місто другий день стоїть у заторах

Попри звіти влади про прибирання снігу, кияни масово скаржаться на стан тротуарів, які перетворилися на ковзанку

Київ уже другий день потерпає від снігопаду. Сьогодні, 17 лютого, столицю паралізували затори, громадський транспорт курсує з відхиленнями від графіка, а на зупинках вранці утворилися натовпи людей, які не могли вчасно дістатися на роботу. Про це повідомляє «Главком».

З самого ранку «Київпастранс» повідомляв про затримки руху через негоду. Зокрема, було зафіксовано збої на таких напрямках:

Автобус № 69 затримувався по вул. Дзюби в напрямку станції метро «Палац Спорту».

Автобус № 33Т затримувався через ДТП на Броварському проспекті за участі сторонніх автомобілів.

Автобус № 44 також затримувався через ДТП за участі сторонніх автомобілів вул. Алішера Навої.

Зараз рух на цих маршрутах відновлено, але транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Біля станції метро «Чернігівська» утворився величезний затор у напрямку «Лісової» – пасажири змушені залишати транспорт і йти пішки.

Серйозний затор біля метро «Чернігівська» у напрямку «Лісової» фото з соцмереж

Через затори люди йдуть пішки до метро «Лісова» фото з соцмереж

У КМДА заявляють про активну роботу спецтехніки. За офіційними даними, залучено 256 одиниць техніки «Київавтодору» та понад три тисячі прибиральників. У мерії закликають водіїв не залишати авто на узбіччях, аби не блокувати роботу комунальників.

Комунальники ведуть боротьбу зі снігом у столиці фото: КМДА

Попри звіти влади, кияни масово скаржаться на стан тротуарів, які перетворилися на ковзанку. Як з’ясували журналісти Telegraf, проблема з ожеледицею має системну причину. Згідно з документами Київради, щонайменше чотири райони столиці провалили підготовку до зими у частині закупівель. Дарницький та Деснянський райони взагалі не закупили технічну сіль на цей сезон. Дніпровський та Святошинський райони також не проводили закупівель, намагаючись обійтися залишками з минулих років.

Нагадаємо, ожеледиця у Києві триває з неділі, 15 лютого. Сьогодні, 17 лютого, у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).