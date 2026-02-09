Тепло на Троєщині відновлено, цілодобова робота аварійних бригад триває

Теплопостачання на Троєщині відновлювали 840 фахівців у складі 176 бригад, які працювали цілодобово

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум разом із послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою відвідали Деснянський район столиці, який залишився без теплопостачання після масованих російських ударів по генерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Шкрум.

Відновлення теплопостачання на Троєщині

За словами Шкрум, теплопостачання на Троєщині – одному з найбільш постраждалих районів – наразі відновлено. Це стало можливим завдяки цілодобовій роботі 840 фахівців у складі 176 бригад. До Києва додатково прибули підкріплення з інших областей України, столичних підприємств та «Укрзалізниці».

Виснажені холодом жителі Троєщини не мають сил стримувати емоції фото: Альона Шкрум/Facebook

Водночас урядовиця попередила, що будівлям потрібен час (інколи кілька днів), щоб повністю прогрітися. Наразі комунальники зосереджені на розморожуванні окремих стояків та ліквідації локальних аварій у житлових будинках і бюджетних установах.

Ситуація в інших районах столиці

Попри успіхи на Троєщині, загальна ситуація в Києві залишається складною, наголосила нардепка. Через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілів, станом на ранок 8 лютого без тепла залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах. Наразі аварійні бригади працюють над усуненням майже 300 пошкоджень у житловому секторі та на об'єктах соціальної сфери.

Підтримка від World Central Kitchen та «бограч незламності»

Особливу роль у підтримці киян, за словами Шкрум, відіграють пункти незламності та міжнародні благодійні організації. Зокрема, організація World Central Kitchen, заснована відомим шеф-кухарем Хосе Андресом, розгорнула у Києві близько 50 точок гарячого харчування.

Гарячий чай і тепла підтримка у пункті незламності фото: Альона Шкрум/Facebook

Альона Шкрум поділилася особистою історією знайомства з Хосе Андресом на форумі в Давосі та подякувала йому за те, що його команда залишається поруч із українцями в найтемніші часи.

«Дякуємо за бограч – він справді зігріває», – додала вона.

Бограч на столичній Троєщині фото: Альона Шкрум/Facebook

Перша заступниця міністра в МінРозвитку підкреслила, що влада та комунальні служби працюють у режимі 24/7, а підтримка партнерів із ЄС залишається критично важливою для того, щоб столиця витримала це надважке зимове випробування.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація була зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,