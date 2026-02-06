Агентка РФ коригувала ракетні удари по Києву: яке покарання їй світить

Росіяни завербували 63-річну мешканку, яка мала скоригувати серію ворожих атак по Києву

Росіяни завербували 63-річну мешканку, яка мала скоригувати серію ворожих атак по локаціях пожежно-рятувальних підрозділів столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення СБУ.

За даними правоохоронців, вона готувала координати для ракетних ударів по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.

15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка коригувала ракетні удари по Києву скрін допису СБУ

У поле зору росіян вона потрапила через свого чоловіка, що проживає у тимчасово окупованому Криму та співпрацює з ФСБ. Після цього вона отримала завдання на виявлення оборонних об’єктів. Агентка блукала райнами столиці та приховано фотографувала потенційні «цілі» на камеру смартфону.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Тепер їй загрожує 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині. Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію із затримання агентів, які працювали на РФ та передавали ворогу координати базувань Сил оборони на Краматорському напрямку. Координатами, які корегувальники передавали росіянам, окупанти перевіряли за допомогою дронів-розвідників. За умови підтвердження цілі, російська армія планувала бити по них надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією.