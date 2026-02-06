Головна Київ Новини
search button user button menu button

Агентка РФ коригувала ракетні удари по Києву: яке покарання їй світить

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Агентка РФ коригувала ракетні удари по Києву: яке покарання їй світить
Співробітники СБУ викрили агентку на початковому етапі
Фото з відкритих джерел

Росіяни завербували 63-річну мешканку, яка мала скоригувати серію ворожих атак по Києву

Росіяни завербували 63-річну мешканку, яка мала скоригувати серію ворожих атак по локаціях пожежно-рятувальних підрозділів столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення СБУ. 

За даними правоохоронців, вона готувала координати для ракетних ударів по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.

15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка коригувала ракетні удари по Києву
15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка коригувала ракетні удари по Києву
скрін допису СБУ

У поле зору росіян вона потрапила через свого чоловіка, що проживає у тимчасово окупованому Криму та співпрацює з ФСБ. Після цього вона отримала завдання на виявлення оборонних об’єктів.  Агентка блукала райнами столиці та приховано фотографувала потенційні «цілі» на камеру смартфону.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Тепер їй загрожує 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині. Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію із затримання агентів, які працювали на РФ та передавали ворогу координати базувань Сил оборони на Краматорському напрямку. Координатами, які корегувальники передавали росіянам, окупанти перевіряли за допомогою дронів-розвідників. За умови підтвердження цілі, російська армія планувала бити по них надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією.

Читайте також:

Теги: війна розвідка російські агенти Київ СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Маріуполі атаковано ТЕЦ
Атака на Україну, блекаут в окупованому Маріуполі: головне за ніч
13 сiчня, 05:59
Росіяни запускають тепер по три-п’ять сотень «шахедів» за одну атаку на українські міста
Не так якість, як кількість. Командир Б-12 пояснив, у чому росіяни попереду в дронах
29 сiчня, 16:45
Нині триває 1414-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2026 року
7 сiчня, 08:18
Тролейбус провалився в діру в асфальті у центрі Києва
У центрі Києва під тролейбусом провалився асфальт: рух на Софіївській перекрито (фото)
7 сiчня, 13:07
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
9 сiчня, 11:50
Київ отримає три блочно-модульні котельні від Херсона
Енергоколапс у столиці. Допомогу киянам надають найбільш постраждалі Херсон, Кривий Ріг і Запоріжжя
21 сiчня, 07:38
Келлог сподівається на хороший результат мирних переговорів
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
22 сiчня, 11:46
Карта повітряних тривог 26 січня 2026 року
Ворожий дрон пролетів над Хрещатиком до оголошення тривоги
26 сiчня, 15:42
Біля будинків встановлено біотуалети
Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії
28 сiчня, 17:38

Новини

Агентка РФ коригувала ракетні удари по Києву: яке покарання їй світить
Агентка РФ коригувала ракетні удари по Києву: яке покарання їй світить
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
Названо офіційну причину смерті кінооператора Павла Лойка
Названо офіційну причину смерті кінооператора Павла Лойка
На трасі Київ-Одеса зіткнулися три мікроавтобуси: рятувальники деблокували людей
На трасі Київ-Одеса зіткнулися три мікроавтобуси: рятувальники деблокували людей
Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 лютого
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 лютого

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua