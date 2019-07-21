Агітація, вікна в кабінках, зламані скриньки: на Київщині зафіксовано перші порушення (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Агітацію у день виборів на користь кандидата-мажоритарника Дмитра Киришуна Фото: Опора

На Київщині на багатьох виборчих дільницях недостатня кількість скриньок

Станом на 9-ту годину ранку 21 липня, спостерігачі Громадянської мережі «Опора» фіксують недостатню кількість виборчих скриньок, агітацію у день голосування та розміщення кабінок біля вікна.

У Білій Церкві (90-й виборчий округ) біля дільниці № 321149 спостерігач виявив агітацію на користь кандидата-мажоритарника Дмитра Киришуна. Голова комісії на звернення щодо ситуації відповіла, що самостійно вчиняти жодних дій не буде.

Також у Білій Церкві на великій дільниці № 32114, де зареєстровано понад 2 тисячі виборців, спостерігачі виявили лише 5 кабінок замість шести та 4 виборчі скриньки замість 6.

У 91-му окрузі у селі Горбовичі на малій виборчій дільниці №320640 має бути не менше двох великих та не менше двох переносних виборчих скриньок. Так само і кабін для голосування: не менше двох. Спостерігачі зафіксували одну переносну і одну стаціонарну скриньку. У комісії зазначають, що більше не потрібно. У межах цього ж округу у Фастові на дільниці №321389 декілька скриньок перевернуті. Голова виборчої комісії, пояснила, що це для того, щоб швидше рахувати потім, але якщо наплив людей буде високий то їх обіцяють задіяти.

У 92-му виборчому окрузі, у селі Мала Антонівка на дільниці № 320057, де зареєстровано 399 виборців, виявлено лише одну переносну скриньку.

Щодо 93-го виборчого округу, переважно порушень не зафіксовано, всі дільниці відкрилися вчасно. Однак, у селі Шпендівка на виборчій дільниці 320554 спостерігач зафіксувала, що у кабінках для голосування – вікна.

На цій же дільниці одразу зафіксоване і наступне порушення – видача бюлетеня без паспорта.

Низку організаційних порушень спостерігачі зафіксували і у 94-му виборчому окрузі. Зокрема, у Василькові на виборчій дільниці №321281 недостатня кількість переносних скриньок - всього одна, а стаціонарних – три. Також недостатньо скриньок селищі Гребінки на дільниці №320292.

У межах 95-го виборчого округу на виборчій дільниці 320588 у Вишневому площа приміщення менша, лише 3 із 6 стаціонарних скриньок, 1 із 2 необхідних переносних скриньок. Решта пошкоджені, однак акт про пошкодження скриньок члени ДВК відмовились складати. На дільниці 321309 у селищі Гостомель кількість бюлетенів на 11 штук менше, ніж кількість зареєстрованих виборців. На виборчій дільниці 321416 у селі Чайки бюлетенів менше на 6 штук, ніж виборців. Приміщення менше, ніж того вимагає закон, є 3 стаціонарні скриньки замість 4. Одна стаціонарна скринька відсутня, бо більше не надали в ОВК.

На дільниці № 320248 (97 ВО) у селі Калита зламана скринька. Як повідомили у комісії, минулого разу складали акт, однак нової скриньки так і не дали. У Броварах на виборчій дільниці № 321243 спостерігачі зафіксували порушення процедури ранкового засідання - комісія не вела протокол. Крім того, члени ДВК, не оголошуючи кількість, хотіли одразу почати роздавати на столи бюлетені та опломбовувати скриньки не по черзі, а всі одразу. Протокол почали вести після зауваження спостерігача.

Також у день голосування спостерігачка «Опори» отримала смс-повідомлення агітаційного змісту на користь одного з кандидатів «Нідзельський Володимир – зробимо їх!».

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.