Вибори до парламенту: в Україні вранці не відкрилися вісім дільниць



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Станом на 9-ту годину ранку, не відкрилися вісім дільниць у чотирьох областях

Станом на 9:00 21 липня, в Україні не відкрилися 8 виборчих дільниць у Чернігівській, Донецькій, Миколаївській і Житомирській областях.

Про це на брифінгу повідомив керівник Національної поліції Сергій Князєв.

«На 9:00 не розпочали роботу 8 дільниць на території України. У Чернігівській області 4 дільниці, 2 із яких не передали або передають документи у зв'язку зі зміною складу комісії, на 2 дільницях іде суперечка серед членів. Це політичні, а не поліцейські питання», - сказав він.

«У Донецькій області зіпсовані контрольні листи для вкидання в урну на одній дільниці. На другій переобрали голову комісії, іде фізичний перелік бюлетенів. У Миколаївській області не встигли пропечатати бюлетені. У Житомирській області запізнюється голова комісії», - повідомив Князєв.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.