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    Активісти реконструювали паркову зону в ботсаду ім. Фоміна (фото)

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    <span>Партер ботсаду після реконструкції</span> - Активісти реконструювали паркову зону в ботсаду ім. Фоміна (фото)
    Партер ботсаду після реконструкції
    Фото: MacPaw

    Реконструкцію підтримала ІТ-компанія, офіс якої розташовано поряд із ботсадом

    Активісти реконструювали паркову зону – «партер» ботанічного саду імені Фоміна біля метро «Університет» у Києві. Реконструкцію підтримала ІТ-компанія MacPaw, офіс якої розташовано поряд.

    Як повідомляє «Хмарочос», роботи почалися у серпні. Спершу демонтували старе покриття доріжок. Також повністю оновили бордюри квітників.

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    Крім того, змінили геометрію доріжок перед яром парку, щоб забезпечити рівномірне відведення води, а також відремонтували підпірну стіну, що загрожувала ризиком зсувів усієї зони партеру.

    Під час реконструкції додали пандуси на сходах для зручності відвідувачів із дитячими візками та людей з інвалідністю.

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    Активісти реконструювали паркову зону в ботсаду ім. Фоміна (фото)
    Активісти реконструювали паркову зону в ботсаду ім. Фоміна (фото)
    Активісти реконструювали паркову зону в ботсаду ім. Фоміна (фото)
    Активісти реконструювали паркову зону в ботсаду ім. Фоміна (фото)
    Активісти реконструювали паркову зону в ботсаду ім. Фоміна (фото)

    В ІТ-компанії закликають інші бізнеси змінювати недоглянуті території міста та виправляти недоліки, за що має відповідати міська влада, але цього не робить.

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