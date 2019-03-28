Активісти реконструювали паркову зону в ботсаду ім. Фоміна (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партер ботсаду після реконструкції Фото: MacPaw

Реконструкцію підтримала ІТ-компанія, офіс якої розташовано поряд із ботсадом

Активісти реконструювали паркову зону – «партер» ботанічного саду імені Фоміна біля метро «Університет» у Києві. Реконструкцію підтримала ІТ-компанія MacPaw, офіс якої розташовано поряд.

Як повідомляє «Хмарочос», роботи почалися у серпні. Спершу демонтували старе покриття доріжок. Також повністю оновили бордюри квітників.

Крім того, змінили геометрію доріжок перед яром парку, щоб забезпечити рівномірне відведення води, а також відремонтували підпірну стіну, що загрожувала ризиком зсувів усієї зони партеру.

Під час реконструкції додали пандуси на сходах для зручності відвідувачів із дитячими візками та людей з інвалідністю.

В ІТ-компанії закликають інші бізнеси змінювати недоглянуті території міста та виправляти недоліки, за що має відповідати міська влада, але цього не робить.