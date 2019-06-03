Активісти збирають мітинг під МВС через смерть 5-річного хлопчика



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Активісти зберуться з вимогою об'єктивного розслідування вбивства 5-річного хлопчика з Переяслав-Хмельницького

Сьогодні о 21:30 активісти збираються під стінами Міністерства внутрішніх справ (вул. Ак. Богомольця, 10) з вимогою об'єктивного розслідування вбивства 5-річного хлопчика з Переяслав-Хмельницького, у якого влучили п'яні поліцейські, які по сусідству стріляли з рушниці.

Про це у Facebook повідомила Віра Гой.

«Сьогодні, 21.30, Київ, МВС, Богомольця, 10. Збираємось. 5-річний Кирило, якого підстрелили «правоохоронці», помер. Непокаране зло зростає», - написала вона.

Гой нагадала, що у 2013, коли у Врадіївці поліцейські зґвалтували і ледь не вбили молоду жінку, продавчиню Ірину Крашкову, розголосу в ЗМІ не було жодного.

«Тоді Богдан, Богдан Сольчаник, кинув клич в мережі - йти під ГУ МВС і вимагати покарання. Спершу нас було до десятка, наступного дня - понад сотня. Приєдналися й інші міста», - зазначила активістка.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.



