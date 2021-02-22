Чиновниця втратила роботу, бо перейменувала вулиці міста на честь родичів

Вулиці у Єгипті називають на честь громадських діячів, військових або поліцейських

Директорка департаменту благоустрою міста Кафр-Шукрі запевняє, що її оббріхують

Директорку департаменту благоустрою міста Кафр-Шукрі (Єгипет) звільнили після того, як вона перейменувала кілька вулиць в місті на честь свого чоловіка і кількох його родичів.

Про це повідомляє видання Еl-Watan.

Відзначається, що на чиновницю скаржилися жителі міста. За словами губернатора єгипетської провінції Кальюбія Абдулхамід Хадджана, дії жінки грубо порушують закон, так як рішення про назви вулиць приймає народна рада або спеціальний комітет.

Чиновниця, в свою чергу, запевняє, що її оббріхують. Вона вважає, що таким чином їй мститься один з жителів міста, Самі Гамаль, який мріє прославитися.

За аналогією з перейменуванням вулиць на честь родичів він запропонував назвати Кафр-Шукрі «Містом Самі Гамаля». Чоловік підкреслив, що таким чином висловив протест.

Відзначається, що в даний час вулиці у Єгипті називають на честь громадських діячів, а також на честь військових або поліцейських, які загинули в ході антитерористичних операцій.

Нагадаємо, Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Харківської міської ради у справі щодо перейменування проспекту імені Петра Григоренка у Харкові на Маршала Жукова.