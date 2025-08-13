Машиніст локомотива на Закарпатті підвозив ухилянтів до кордону у кабіні тепловоза

Залізничнику загрожує до 9 років тюрми

Послуги «таксі» коштували військовозобов'язаному мешканцю Харкова $12 тисяч

Правоохоронці затримали працівника підрозділу «Локомотивне депо Мукачево» регіональної філії «Львівська залізниця», який за гроші «підвозив» ухилянтів в кабіні машиніста тепловоза до державного кордону. Про це, як пише «Главком», повідомили в СБУ.

Маршрут потенційних утікачів пролягав залізничною колією з Хуста до селища Королево.

Послуги залізничного «таксі» працівник залізниці оцінив у $12 тис. з особи.

Фігурант був затриманий під час супроводу чергового ухилянта.

У прокуратурі уточнили, що затриманим є 18-річний військовозобов’язаний харків'янин, який після того, як його потягом доправили до прикордоння з ЄС, мав перетинати кордон лісосмугою самостійно, дотримуючись інструкцій від організаторів схеми.

Залізничнику, 33-річному мешканцю села Веряця Берегівського району, як додали у поліції, повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, провідник потягу планував за гроші перевезти військовозобов’язаного чоловіка через українсько-польський кордон у своєму купе.

«Главком» писав, що прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500.

До слова, у своїх вантажівках MAN батько і син у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причепи, облаштували хитромудрі схованки, щоб незаконно вивезти трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей до Румунії.