У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка

Щоб отримати відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери

В оновленні застосунку «Резерв+» додалася нова відстрочка. Вона призначення для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану», – йдеться в заяві.

Для того, аби оформити відстрочку потрібно:

натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», вибрати відповідну категорію, чекати сповіщення із результатом.

Як відомо, відстрочки в «Резерв+» запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Нагадаємо, наприкінці липня – на початку серпня у застосунку «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки для педагогів. Згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив зміни до порядку проведення призову, якими унормував надання відстрочки від мобілізації на один рік педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Уточнено, хто саме може претендувати на відстрочку, за яких умов і які документи для цього потрібно подавати.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові підстави для відстрочки. За інформацією Міністерства оборони, їх можуть отримати особи з тимчасовою непридатністю до служби за результатами ВЛК та батьки неповнолітніх дітей, якщо дружина або чоловік служить у ЗСУ.