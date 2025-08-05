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У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка
40% від усіх відстрочок оформлюється у застосунку
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Щоб отримати відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери

В оновленні застосунку «Резерв+» додалася нова відстрочка. Вона призначення для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

«Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану», – йдеться в заяві.

Для того, аби оформити відстрочку потрібно:

  1. натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+»,
  2. вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»,
  3. вибрати відповідну категорію,
  4. чекати сповіщення із результатом.

Як відомо, відстрочки в «Резерв+» запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Нагадаємо, наприкінці липня – на початку серпня у застосунку «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки для педагогів. Згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 24 травня ухвалив зміни до порядку проведення призову, якими унормував надання відстрочки від мобілізації на один рік педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Уточнено, хто саме може претендувати на відстрочку, за яких умов і які документи для цього потрібно подавати.

Раніше у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові підстави для відстрочки. За інформацією Міністерства оборони, їх можуть отримати особи з тимчасовою непридатністю до служби за результатами ВЛК та батьки неповнолітніх дітей, якщо дружина або чоловік служить у ЗСУ.

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Теги: мобілізація Міноборони

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