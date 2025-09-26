Летять іскри та дим: у Києві мангальна витяжка працює на даху ресторану в житловій забудові

Мангальна витяжка з якої летять іскри та йде дим

Інцидент стався за адресою вулиця Драгоманова, 40ж

У Києві на Позняках зафіксовано роботу мангала на даху житлової багатоповерхівки. Місцеві мешканці забили на сполох, побвчивши густий чорний дим та потік іскор, які вилітали просто з витяжки ресторану, розташованого внизу, передає «Главком».

Інцидент стався за адресою вулиця Драгоманова, 40ж, прямо навпроти будівлі Дарницької районної державної адміністрації.

На кадрах видно, як з труби клубочиться чорний дим, а разом із ним у повітря здіймаються яскраві іскри та летять просто на будинки. Киянка, яка знімала, запереживала, що через це може розгорітися пожежа.

Як відомо, 26 вересня, на Долобецькому острові в Києві відбулася акція з озеленення: волонтери висадили 44 молодих дерева. Захід пройшов у межах осіннього місячника з благоустрою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Ініціатива, підтримана профільними департаментами КМДА, була спрямована на створення нової зеленої зони на ділянці, яка раніше використовувалася як стихійна парковка. За словами директора Департаменту територіального контролю Києва Михайла Буділова, територію було попередньо очищено.