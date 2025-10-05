Окупанти обстріляли Слов'янськ: є поранені
Деталі наслідків удару наразі встановлюються
У ніч на 5 жовтня російські війська завдали удару по Слов’янську на Донеччині, застосувавши керовані авіабомби. Про це повідомляє начальник Слов’янської МВА Вадим Лях у коментарі «Суспільному», пише «Главком».
Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, у центрі міста – щільний дим. На місці працюють рятувальники, медики та інші служби.
За словами очевидців, першого пораненого рятувальники винесли з будинку – у нього поранення ноги. Інформацію про інших постраждалих уточнюють. На місце прямують карети «швидкої допомоги» та підрозділи ДСНС.
Начальник Слов'янської МВА Вадим Лях сказав: «Був обстріл. Є поранені».
До слова, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону.
