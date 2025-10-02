Головна Київ Новини
Окупанти атакували Київщину: є поранений

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували Київщину
Інформація щодо наслідків обстрілу з'ясовується

У ніч на 2 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Київщину. Під ударом ворожих безпілотників опинився Бучанський район. Наслідки повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».

Росіяни атакували дронами Бучанський районі. У результаті обстрілу є поранений. 50-річний чоловік отримав уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.

За повідомленням моніторингових каналів, окупанти били по залізничній інфраструктурі на Київщині. Також повідомляється, що зафіксовано декілька влучань та виникли пожежі.

Інформація щодо наслідків обстрілу з'ясовується.

До слова, через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів. Для забезпечення безпеки та відновлення руху були приведені в готовність резервні тепловози.

