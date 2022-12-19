Атака Києва «Шахедами»: інформація від Кличка щодо постраждалих
Медики та рятувальники ще працюють на місцях вибухів
За попередніми даними, у результаті нічної атаки дронами у Києві постраждалих немає. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
«Попередньо, в Києві без постраждалих. Медики та рятувальники ще працюють на місцях», – написав він у Telegram.
Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО.
Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні.
О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у двох районах міста.
Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло. Офіційної інформації щодо пошкоджень інфраструктури поки немає.
У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки.
Коментарі — 0