Атака на Фастів: є поранені люди та зруйновані будинки

вох осіб госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості

В результаті вчорашнього ракетного удару по Фастову були поранені дві особи. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомляє голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк.

«28 квітня близько 20:00 росіяни завдали ракетного удару по місту Фастів. В результаті було влучання по інфраструктурних об'єктах міста. Пожежу локалізовано. Є постраждалі. Двох осіб госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості», – зазначив він.

У поліції Київщини уточнили, що внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурні об’єкти, на яких виникла пожежа. Зруйновано два будинки, близько десяти зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ракетного удару по Фастову, але подробиць події не було.