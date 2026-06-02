Атака на Київ: пошкоджено амбулаторію на 20 тисяч пацієнтів

Один з пошкоджених у ніч на 2 червня 2026 року медичних закладів столиці

Пошкоджена ворогом амбулаторія № 5 на вулиці Академіка Заболотного, 48-А – один із ключових медичних закладів первинної допомоги Голосіївського району

Внаслідок ворожої атаки у ніч на 2 червня 2026 року пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 на вулиці Академіка Заболотного, 48-А у Голосіївському районі Києва. Заклад обслуговує близько 20 тисяч пацієнтів і є одним із найбільших у районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Амбулаторія № 5 на вулиці Академіка Заболотного, 48-А – один із ключових медичних закладів первинної допомоги Голосіївського району. За даними міської влади, вона обслуговує близько 20 тисяч пацієнтів. Внаслідок ворожої атаки приміщення отримало пошкодження, через що заклад тимчасово не може приймати відвідувачів у штатному режимі.

Деталі щодо характеру та масштабів пошкоджень у повідомленні не уточнюються. Відомо лише, що питання подальшої організації роботи амбулаторії № 5 наразі опрацьовується.

Сьогодні прийом пацієнтів за графіком відбуватиметься в амбулаторії № 7, розташованій на проспекті Академіка Глушкова, 31-А. Це найближчий заклад, який зможе тимчасово прийняти людей, що зазвичай звертаються до амбулаторії № 5.

Для запису або уточнення розкладу можна зателефонувати до реєстратури: 063 824 23 60. Жителям столиці, які планували відвідати лікаря сьогодні, рекомендується заздалегідь уточнити час прийому та маршрут до амбулаторії № 7.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, підприємства та транспорт. Наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах.

За даними ДСНС, у районі ліквідували пожежу в таунхаусі площею близько 100 квадратних метрів. У Софіївській Борщагівці рятувальники загасили займання у двоповерховій складській будівлі на площі 500 квадратних метрів. Уламками також пошкоджено приватні житлові будинки.

Варто зазначити, що масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше трьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці. Ворог одночасно застосував балістичні ракети, «Циркони» та ударні безпілотники типу Shahed, завдавши ударів по житлових будинках, об’єктах цивільної інфраструктури та підприємствах у кількох районах міста. За даними міської влади, серед постраждалих є діти, а рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та пошук людей під завалами.